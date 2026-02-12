La plantilla de la incineradora de Zubieta anuncia movilizaciones en defensa de un nuevo convenio
La plantilla de la incineradora de Zubieta (Gipuzkoa) ha anunciado movilizaciones para reclamar un convenio que regule "las condiciones laborales especiales y específicas" no recogidas por el Convenio de Limpieza Viaria de Gipuzkoa, el marco al que están sujetos. Llevarán a cabo paros en marzo y no descarta una huelga en el mes de abril.
Según ha informado el sindicato LAB en un comunicado, desde que hace seis años se puso en marcha la planta de quema de residuos y se adjudicó su gestión a la empresa Ekobal, se han hecho "reiterados llamamientos" para negociar un convenio que "proteja" la salud de los trabajadores y que recoja las condiciones de "peligrosidad, toxicidad y turnicidad que ni están reguladas, ni protegidas ni remuneradas".
Denuncian que cuando falta algún compañero deben trabajar jornadas de 12 horas para garantizar un servicio de 24 horas, que la empresa obliga a los operarios de mantenimiento a hacer un servicio de retenes no regulado con una disponibilidad no retribuida y que, "por si esto fuera poco", no se les reconoce ni gratifica "el riesgo biológico real que soportan a diario las personas que trabajan directamente con la basura".
LAB explica que llevan un mes de lucha y apuntan a Ekobal "como culpable", aunque afirman que "la responsable última" es la Diputación de Gipuzkoa, por lo que también hace extensivas sus reivindicaciones al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) y a la empresa Ekondain, que opera en el complejo de la incineradora.
El sindicato ha indicado que la plantilla ha aceptado y agradecido la invitación de Ekobal a "una próxima reunión", pero advierte de su intención de "intensificar" la "lucha". "Estamos dispuestos a hacer paros cada jueves de marzo y si no vemos avances por parte de la empresa, en abril no tendremos más remedio que ir a la huelga".
