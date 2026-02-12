Zubietako erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte hitzarmen berri baten alde
Salatu dutenez, "langileen osasuna babestuko duen hitzarmena" negozitzeko hainbat saiakera egin dituzte, bana "enpresaren ezezkoa besterik ez" dute jaso.
Zubietako (Gipuzkoa) erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte, haien "lan-baldintza bereziak eta zehatzak" arautu eta jasoko dituen lan-hitzarmen berri baten alde. Martxoan lanuzteak egingo dituzte, eta ez dute baztertzen egun osoko greba bat deitzea apirilean.
LABek zabaldutako oharrak dioenez, sei urte igaro dira Zubietako erraustegiko CMG1 planta martxan jarri eta Gipuzkoako Foru Aldundiak EkobaL enpresari kudeaketa esleitu zionetik. Ordutik, hainbat saiakera egin dituzte Gipuzkoako Kale Garbiketako hitzarmena —hitzarmen hori dute erraustegiko langileek— euren baldintzetara egokitzeko . "Tamalez, enpresaren ezezkoa eta mespretxua besterik ez dugu jaso".
Salatu dute erraustegiko langileak "arautu gabeko txandak" dituztela, "arrisku eta toxikotasun handia daukan ingurune batean" lan egiten dutela eta "babestu eta ordaindu gabeko baldintzak" dituztela.
Orain hilabete hasi ziren langileak hitzarmen berri baten alde borrokan, eta "errudun" Ekobal enpresa jotzen badute ere, "azken arduraduna" Gipuzkoako Foru Aldundia dela azpimarratu dute. Hori dela eta, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eta Ekondain erakundeei ere helarazi dizkiete euren aldarrikapenak.
Azkenik, Ekobal enpresak “bilera baterako” egindako gonbitea "onartzen eta eskertzen" duten arren, ohartarazi dute "borroka areagotzeko" asmoa dutela. Martxoan ostegunero lanuzteak iragarri dituzte, eta "enpresaren aurrerapausorik" ezean, apirilerako greba deituko dute.
Etxanobek eta Mendozak uko egin diote Ayesaren egoitzaren gainean "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari
Bizkaiko ahaldun nagusi Elixabete Etxanobek eta Gipuzkoako ahaldun nagusi Eider Mendozak uko egin diote "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari, bi lurraldeetatik Ayesaren dibisio digitalaren egoitza zein izan beharko litzatekeen erabakitzeko. Izan ere, hori konpainiaren erosketa eragiketaren "filosofiaren" aurka joango litzateke.
Ramiro Gonzalez: "Ahal dugun guztia egingo dugu Tubos Reunidosen egoera konpontzeko"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak esan du Aldundia "erabat inplikatuta" dagoela Tubos Reunidosen egoeraren konponbidean, eta azaldu du SEPIri eskatu diola zorraren berregituraketan inplikatzeko eta parte hartzeko.
Foru aldundiek 20.324 milioi euro bildu zituzten iaz, urrian aurreikusitakoa baino 231 milioi gehiago
PFEZa aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik hazi da (+% 14,2), baina Sozietateen gaineko Zergak % 17,3ko jaitsiera izan du.
93 langile finko egingo ditu Nafarroako Volkswagenek, eta lan-erregulazioko espedientea baztertu du
Zuzendaritzak akordioa sinatu du UGTrekin eta CCOOrekin 2026ko produkzio-programa betetzeko. Aurten 262.217 ibilgailu egingo dituztela aurreikusten dute.
Tubos Reunidoseko langileen batzordeak iragarri du lanuzte gehiago egingo dituztela otsail eta martxoan
Enpresak proposatutako negoziazio mahaiekin bat egingo dute lanuzteek: otsailaren 17an, 23an eta 26an eta martxoaren 4an eta 9an. Oraingoan, Trapagarango lantegiak ere bat egingo du mobilizazioekin.
Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak
Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.
Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du
Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".
Israeli altzairua saltzeagatik Sidenorren gainean zabaldutako ikerketatik banandutako pieza baten sekretua kendu dute
Espainiako Polizia Nazionala Sidenorrek Basaurin duen egoitzara sartu eta hurrengo egunean eman da ebazpen judiziala.
Argindar-konpainien bezeroak babesteko neurri-sorta onartu du Espainiako Gobernuak, tartean dei komertzialak debekatzea
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak bultzatutako dekretu berriaren arabera, elektrodependente eta zaurgarriei ezingo zaie argindarra eten ordaintzen ez badute ere, eta kontratuak eteteagatik ez da, oro har, zigorrik ezarriko. Halaber, aurreikusten da enpresei zigorrak ezartzea, arauak hautsiz gero.