LAN-GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zubietako erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte hitzarmen berri baten alde

Salatu dutenez,  "langileen osasuna babestuko duen hitzarmena" negozitzeko hainbat saiakera egin dituzte, bana "enpresaren ezezkoa besterik ez" dute jaso.

erraustegia zubieta langileak lab
Zubietako erraustegiko langileak, gaur. Argazkia: LAB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zubietako (Gipuzkoa) erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte,  haien "lan-baldintza bereziak eta zehatzak" arautu eta jasoko dituen lan-hitzarmen berri baten alde. Martxoan lanuzteak egingo dituzte, eta ez dute baztertzen egun osoko greba bat deitzea apirilean. 

LABek zabaldutako oharrak dioenez,  sei urte igaro dira Zubietako erraustegiko CMG1 planta martxan jarri eta Gipuzkoako Foru Aldundiak EkobaL enpresari kudeaketa esleitu zionetik. Ordutik, hainbat saiakera egin dituzte Gipuzkoako Kale Garbiketako hitzarmena —hitzarmen hori dute erraustegiko langileek— euren baldintzetara egokitzeko . "Tamalez, enpresaren ezezkoa eta mespretxua besterik ez dugu jaso". 

Salatu dute erraustegiko langileak "arautu gabeko txandak" dituztela, "arrisku eta toxikotasun handia daukan ingurune batean" lan egiten dutela eta "babestu eta ordaindu gabeko baldintzak" dituztela. 

Orain hilabete hasi ziren langileak hitzarmen berri baten alde borrokan, eta "errudun" Ekobal enpresa jotzen badute ere, "azken arduraduna" Gipuzkoako Foru Aldundia dela azpimarratu dute.  Hori dela eta, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eta Ekondain erakundeei ere helarazi dizkiete euren aldarrikapenak. 

Azkenik, Ekobal enpresak “bilera baterako” egindako gonbitea "onartzen eta eskertzen" duten arren, ohartarazi dute "borroka areagotzeko" asmoa dutela. Martxoan ostegunero lanuzteak iragarri dituzte, eta "enpresaren aurrerapausorik" ezean, apirilerako greba deituko dute. 

Eguneko Titularrak Lan gatazkak lab sindikatua Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Registro Sidenor Basauri
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak

Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du

Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X