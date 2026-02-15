ENTREVISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tamara Yagüe (Confebask): "La industria puede rozar la recesión en determinados momentos; van a ser vitales los próximos meses"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une jakin batzuetan; funtsezkoak izango dira datozen hilabeteak"
author image

EITB

Última actualización

Arantza Ruiz entrevista en “12 Minutos” de ETB a la presidenta de Confebask. Yagüe subraya que el crecimiento no es constante en todos los sectores, y asegura que es conveniente ser cautos en cuanto a la industria, ya que los próximos meses serán decisivos.

Empresarios Comunidad Autonóma Vasca Confebask Industria Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X