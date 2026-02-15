Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une batzuetan; datozen hilabeteak erabakigarriak izango dira"
Arantza Ruizek Confebaskeko presidentea elkarrizketatu du ETBko "12 minutos" saioan. Yagüek azpimarratu du hazkundea ez dela etengabea sektore guztietan, eta, industriari dagokionez, zuhur jokatzea komeni dela adierazi du, "datozen hilabeteak erabakigarriak" izango baitira.
Medikuek astelehen honetan hasiko dute estatutu marko propio baten aldeko lehenengo greba astea
Monica Garcia Espainiako Osasun ministroak behin baino gehiagotan errefusatu du medikuentzako espresuki idatzitako arau hori sortzea.
Sarralle taldea osatzen duten zazpi lantegitan sei hilabeterako erregulazio txostena jarriko dute martxan
Enpresak eta langileek ez dute akordiorik lortu lantegi gehienetan, eta kontsultetarako epea agortuta, astelehenetik aurrera indarrean izango da aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea (ABEEE). Taldeak arrazoi ekonomikoak eta teknologiari lotutakoak argudiatu ditu erregulazioko txostena abian jartzeko.
Galiziako itsaski-biltzaileak kezkatuta daude euriteen ondorioz itsaskiak hilda agertzen ari direlako
Berberetxoa % 30 garestitu da, bata bestearen atzetik izan ditugun ekaitzen ondorioz asko hil egin baitira. Galiziako itsaski-biltzaileak kezkatuta bizi dira denboraleen boladari begira, etengabeko euriek itsasadarren gazitasuna murriztu dutelako, eta, ondorioz, berberetxoen % 70 hil direlako.
Sidenor auziko epaileak "kriminalitate zantzu argiak" ikusi ditu
Enpresak Basaurin duen lantegiaren miaketarekin batera, Jainagaren eta merkataritza arloko hainbat langileren telefonoak eta posta elektronikoak kontrolatzeko baimena eman zuen epaileak, altzairuaren eroslea Israelgo arma fabrikatzaile bat zela bazekitela iritzita.
Sidenor miatzearen aurka agertu zen Fiskaltza urtarrilean, ikertuei aurretik dokumentaziorik aurkezteko eskatu gabe
Fiskaltzak ez dio legezko babesik ikusten genozidioagatiko ikerketari. Gainera, uste du ikerketa legezko babesik gabe egiten ari dela, genozidio eta gizateriaren aurkako delituei eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituei dagokienez.
Erakundeek Tubos Reunidoseko batzordeari jakinarazi diote zorra berregituratzea dela gakoa
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bildu dira Lakuan. Atarian kontzentrazioa egin dute.
Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan
Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute, inolako komisiorik ordaindu gabe.
Prezioak moteldu eta sei hamarren jaitsi dira urtarrilean Euskadin
Urte arteko indizea % 2,6an kokatu da Araban eta Bizkaian, eta % 1,7an Gipuzkoan. Nafarroan, berriz, % 2,2koa izan da.
