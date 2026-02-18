ECONOMIA SOCIAL
KL katealegaia levantará en Arrasate una nueva planta industrial inclusiva

katea legaia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: KL katealegaiak lantegi inklusibo berri bat jarriko du martxan du Arrasaten
EITB

KL katealegaia ha puesto la primera piedra de su nueva planta productiva en Arrasate, que permitirá uniﬁcar y modernizar la actividad que actualmente esta empresa de economía social realiza en los centros productivos de Aretxabaleta y Bergara, avanzando hacia un modelo más competitivo, accesible e inclusivo. 

