EKONOMIA SOZIALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

KL katealegaiak lantegi inklusibo berri bat jarriko du martxan Arrasaten

katea legaia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

KL katealegaiak ekoizpen lantegi berria izango denaren lehen harria jarri du Arrasaten. Ekonomia sozialeko enpresak egun Aretxabaleta eta Bergarako ekoizpen zentroetan egiten duen jarduera Arrasatera lekualdatuko du, eredu lehiakorrago, irisgarriago eta inklusibo baterantz aurrera egiteko.

Eguneko Titularrak Arrasate Gipuzkoa Gipuzkoako Foru Aldundia Enpresaburuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X