KL katealegaiak lantegi inklusibo berri bat jarriko du martxan Arrasaten
KL katealegaiak ekoizpen lantegi berria izango denaren lehen harria jarri du Arrasaten. Ekonomia sozialeko enpresak egun Aretxabaleta eta Bergarako ekoizpen zentroetan egiten duen jarduera Arrasatera lekualdatuko du, eredu lehiakorrago, irisgarriago eta inklusibo baterantz aurrera egiteko.
Dozenaka gizarte eragilek bat egin dute martxoaren 17an gutxieneko soldata propioaren alde egingo den grebarekin
"Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa izatea bertan lan egiten dugun eta bizi garen pertsona guztientzako onura dakarren aldarrikapena da", esan dute, Bilbon egin duten agerraldian.
Donostiako taxilariek ohartarazi dute Uberrek hiriarteko zerbitzua eman dezakeela soilik
Roberto Azofrak, Donostialdea Sociedad de Servicios elkartearen presidente eta Agitaxen lehendakariordeak, ikuskapenak egiteko eskatu die udal agintariei, jakinda Uber, legez kanpo, hiri barruan zerbitzuak eskaintzen ari dela.
Felipe Fernandez Aramburu, Uberrek Espainian duen zuzendaria: "Indarrean dagoen araudi guztia betetzen dugu"
Uberrek Espainian eta Portugalen duen zuzendari nagusiak adierazi du "oso pozik" daudela Gipuzkoako hiriburura iritsi direlako. Fernandezek nabarmendu du iaz 300.000 pertsona baino gehiago sartu zirela Uberren aplikazioan Donostian. Administrazio guztiekin lan egiteko prest agertu da, etorkizunera begira esparru juridiko argia ezarri ahal izateko.
Maderas de Llodion 35 langile kaleratzeko erregulazio espedientea legearen kontrakoa dela ebatzi du EAEko Justizia Auzitegiak
Garnica multinazionalak Laudioko (Araba) lantegiko 35 behargin kaleratu zituen urrian, hasiera batean 39 kaleratze aurreikusten zituen arren. Sindikatuek enplegua erregulatzeko espedientearen aurka jarritako demanda aintzat hartu du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak, partzialki bada ere.
Hainbat orduz konektibitaterik gabe izan dira 100.000 enpresa inguru Estatuan, Movistarren intzidentzia batengatik
Matxurak Movistar Enpresen zerbitzuei eragin die goizean goizetik, eta arazoak eragin ditu hainbat lurraldetan, besteak beste, Euskadin.
Donostiara iritsi da Uber enpresaren VTC zerbitzua
VTC zerbitzua ematen duen AEBko konpainiak Donostia barruko zerbitzua eskainiko du, baita Donostiatik hasi zein Donostiara doazen probintzia barrukoak ere.
Tubos Reunidosek aurre-erretiroak eta eta kaleratze hitzartuak eskaini dizkie langileei
Sindikatuek ez dute ontzat eman zuzendaritzaren proposamena, eta barregarritzat jo dute. "Proposamen eskuzabala izango zela esan ziguten, eta dugu halakorik ikusi", esan du Andres Garcia Tubos Reunidosen Amurrioko langileen batzordearen presidenteak.
Papresako langileek lanuzteak hasi dituzte, enpresa sal dezaketelakoan eta laneko erregulazio espedientea ezarriko duelakoan
Enplegu-erregulazioko espedienteak 250etatik 110 langileri eragin liezaieke.
Greba eguna dute Tubos Reunidoseko langileek, eta deialdiek batzordeen eta zuzendaritzaren arteko bilerarekin bat egingo dute
Amurrioko lantegiko beharginek lanuzteak deitu zituzten otsailaren 17, 23 eta 26rako eta martxoaren 4 eta 9rako. Trapagarango lantegiko LAB eta ESK sindikatuek ere lanuzteak deitu dituzte egun horietarako.