¿Qué inversiones plantea Aena en los aeropuertos vascos?

La compañía rechaza transferir a Euskadi la gestión de sus aeropuertos, mientras anuncia un plan inversor de casi 13.000 millones de euros que incluye ampliaciones en Loiu y mejoras en Hondarribia y Foronda.
Euskaraz irakurri: Zer inbertsio proposatzen ditu Aenak euskal aireportuetan?
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Aena, Maurici Lucena, presentó el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para 2027-2031, que contempla una inversión total cercana a los 13.000 millones de euros, destinada a ampliar y modernizar los aeropuertos vascos y garantizar capacidad frente al crecimiento previsto de pasajeros.

En Bilbao, Aena prevé ampliar la terminal de Loiu por ambos lados, aumentando espacio para facturación, controles y número de pasarelas. En Hondarribia se mejorarán las salas de embarque y se reforzarán la escollera y la pista, mientras que en Foronda se renovarán la pista y la zona de carga. 

Las inversiones deberán pasar por los comités de coordinación aeroportuaria, donde las comunidades autónomas podrán hacer aportaciones. La previsión es concretar los proyectos a finales de verano y ejecutarlos en un horizonte de cinco años.

Además, Aena propone un incremento medio anual de tarifas de 0,43 euros por pasajero, que variará según el tamaño de cada aeropuerto y seguirá situándose entre las más bajas de Europa.

El plan se apoya en la estimación de que los aeropuertos españoles gestionen hasta 1.690 millones de pasajeros entre 2027 y 2031, con un crecimiento más moderado tras la recuperación postpandemia.

