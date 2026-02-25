EITB DATA
Euskadi y Navarra concentran el 8% de los fondos del Estado y refuerzan su peso inversor

Según datos de EITB Data, el número de fondos y sociedades de inversión colectiva alcanza las 94 entidades y refuerza su papel en el sistema financiero estatal.

Euskaraz irakurri: Euskadik eta Nafarroak Estatuko funtsen % 8 biltzen dute, eta haien inbertsio-pisua indartzen dute
Euskadi y Navarra consolidan su posición en el ámbito del capital privado con un total de 94 fondos y sociedades de inversión colectiva, lo que representa el 8,1% del conjunto del Estado, una cifra superior a su peso económico.

Este crecimiento se enmarca, según EITB Data, en la expansión general del sector, donde las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado se han triplicado desde 2019, con especial impulso en las sociedades de capital riesgo y fondos, que en algunos casos se han llegado a cuadruplicar.

EITB Data destaca que la presencia de estos vehículos en Euskadi y Navarra evidencia la existencia de un ecosistema inversor consolidado, con sociedades gestoras capaces de captar recursos y canalizarlos hacia proyectos empresariales.

En concreto, cuentan con 12 sociedades gestoras y 23 sociedades de capital riesgo, que actúan como motor de la actividad inversora. Estas entidades no solo financian empresas del territorio, sino que también participan en operaciones fuera de él, ampliando su alcance.

El crecimiento del sector refleja una mayor sofisticación del sistema financiero, en el que los fondos de inversión colectiva se consolidan como una alternativa para canalizar ahorro y diversificar inversiones.

EITB Data subraya que este posicionamiento sitúa a Euskadi y Navarra como actores relevantes dentro del capital privado en el Estado, con capacidad tanto para atraer como para generar inversión.

