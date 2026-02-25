Euskadik eta Nafarroak Estatuko funtsen % 8 biltzen dituzte, eta haien inbertsio-pisua indartu dute
EITB Dataren datuen arabera, inbertsio kolektiboko funts eta sozietateen kopurua 94 entitatekoa da, eta Estatuko finantza-sisteman duten eginkizuna indartzen du.
Euskadik eta Nafarroak kapital pribatuaren eremuan duten posizioa sendotu dute, EITB Dataren arabera. Inbertsio kolektiboko 94 funts eta sozietate daude, hau da, Estatu osoan daudenen % 8,1. Hori Euskadik eta Nafarroak duten pisu ekonomikoa baino gehiago da.
Hazkunde hori, EITB Dataren arabera, sektorearen hedapen orokorrean kokatzen da. Inbertsio kolektibo itxiko erakundeen kopurua hirukoiztu egin da 2019tik, arrisku-kapitaleko sozietateei eta funtsei dagoekienez nagusiki, eta kasu batzuetan laukoiztu egin da kopurua.
EITB Dataren arabera, tresna horiek Euskadin eta Nafarroan egoteak agerian uzten du inbertsio-ekosistema finkaturik dagoela, baliabideak erakartzeko eta enpresa-proiektuetara bideratzeko gai diren sozietate kudeatzaileak baitaude.
Zehazki, 12 sozietate kudeatzaile eta arrisku-kapitaleko 23 sozietate daude, eta inbertsio-jardueraren motor gisa jarduten dute. Erakunde horiek, lurraldeko enpresak finantzatzeaz gain, lurraldeaz kanpoko eragiketetan ere parte hartzen dute, irismena handitzeko.
Sektorearen hazkundeak islatzen du finantza-sistema sofistikatu egin dela; inbertsio kolektiboko funtsak aurrezkia bideratzeko eta inbertsioak dibertsifikatzeko alternatiba gisa sendotu dira.
EITB Datak agerian utzi du egoera horrek Euskadi eta Nafarroa Estatuko kapital pribatuaren barruan eragile handien artean kokatzen dituela, bai erakartzeko bai inbertsioa sortzeko gaitasunarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Nafarroako Accionako buru ohiak ukatu egin du Koldorekin "obra publikorako" harremanik izan izana
Bere harremana "adiskidetasunezkoa" dela azaldu du, berarekin Nafarroako Geoalcali proiektuan lan egin ondoren.
Sidenorreko zuzendari batek bazekien Israelera esportatutako altzairua obusak egiteko zela
Polizia Nazionalak Sidenorren Basauriko egoitzan aurkitutako dokumentu batek informazio hori jasotzen du, Palestinako okupazioaren aurkako elkartasun sareak (RESCOP) elkarteak jakinarazi duenez.
Iberdrolak 6.285 milioiko irabazi errekorrak lortu ditu 2025ean, 14.460 milioiko inbertsioek bultzatuta
Jakinarazitako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 16.592,4 milioi eurokoa izan zen, aurreko urtean baino % 1,5 apalagoa. Erresuma Batuan kontagailu adimendunak saltzeagatiko gainbalioa eta 2024an Mexikon egindako negozioarenak eta Estatu Batuetan igarotako kostuen aintzatespena kenduta, 2025eko Ebitda doitua 15.684,4 milioi eurora iritsi zen, 2024an baino % 3,1 altuagoa, sareen negozioan izandako jarduera onari esker.
Albiste izango dira: EITB Dataren txostena inbertsio funtsei buruz, 1981eko estatu kolpe saiakerako dokumentuen desklasifikazioa eta Iberdrolaren emaitzak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Angulas Aguinagatik hasi eta ITP Aero eta Iberdrolara arte, inbertsio-funtsen argazkia euskal enpresetan
Tresna horiek finantziazioa eta aholkularitza ematen dute hainbat urtez, eta Iberdrola, ITP Aero eta Angulas Aguinaga konpainietan parte hartzen dute.
Fondoak hazi egin dira, eta EAEko enpresen % 10etan daude dagoeneko
EITB Dataren arabera, Euskadi eta Nafarroako 209 konpainiak kapital pribatuko partaidetza dute; gehienak, Estatukoak.
Etxe bakoitzeko alokairua ordaintzeko bi gizarte-laguntza jaso ahal izango dira gehienez
Euskadiko udalen ordainketaren finantzazioa aldatuta, udalerriek urte hasieratik laguntzak ematen hasteko aukera izango dute.
Telefonicak 4.318 milioi euroko galerak izan ditu 2025ean, enplegu-erregulazioko espedientearen eta berregituraketen ondorioz
Bere historiako bigarren urterik txarrena izan du telekomunikazio konpainiak; 2002an 5.576 milioi euro zituen.
Eskola jantokietako grebak "babes zabala" izan du, sindikatuen arabera
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak adierazi du "gutxieneko akordioa" lortu dutela, baina oraindik ere negoziatzen jarraitu behar dutela.