Euskadik eta Nafarroak Estatuko funtsen % 8 biltzen dituzte, eta haien inbertsio-pisua indartu dute

EITB Dataren datuen arabera, inbertsio kolektiboko funts eta sozietateen kopurua 94 entitatekoa da, eta Estatuko finantza-sisteman duten eginkizuna indartzen du.

EITB

Azken eguneratzea

Euskadik eta Nafarroak kapital pribatuaren eremuan duten posizioa sendotu dute, EITB Dataren arabera. Inbertsio kolektiboko 94 funts eta sozietate daude, hau da, Estatu osoan daudenen % 8,1. Hori Euskadik eta Nafarroak duten pisu ekonomikoa baino gehiago da. 

Hazkunde hori, EITB Dataren arabera, sektorearen hedapen orokorrean kokatzen da. Inbertsio kolektibo itxiko erakundeen kopurua hirukoiztu egin da 2019tik, arrisku-kapitaleko sozietateei eta funtsei dagoekienez nagusiki, eta kasu batzuetan laukoiztu egin da kopurua.

EITB Dataren arabera, tresna horiek Euskadin eta Nafarroan egoteak agerian uzten du inbertsio-ekosistema finkaturik dagoela, baliabideak erakartzeko eta enpresa-proiektuetara bideratzeko gai diren sozietate kudeatzaileak baitaude.

Zehazki, 12 sozietate kudeatzaile eta arrisku-kapitaleko 23 sozietate daude, eta inbertsio-jardueraren motor gisa jarduten dute. Erakunde horiek, lurraldeko enpresak finantzatzeaz gain, lurraldeaz kanpoko eragiketetan ere parte hartzen dute, irismena handitzeko.

Sektorearen hazkundeak islatzen du finantza-sistema sofistikatu egin dela; inbertsio kolektiboko funtsak aurrezkia bideratzeko eta inbertsioak dibertsifikatzeko alternatiba gisa sendotu dira.

EITB Datak agerian utzi du egoera horrek Euskadi eta Nafarroa Estatuko kapital pribatuaren barruan eragile handien artean kokatzen dituela, bai erakartzeko bai inbertsioa sortzeko gaitasunarekin.

