Los fondos crecen, y ya están en el 10% de las empresas vascas

EITB Data destaca que 209 compañías de Euskadi y Navarra cuentan con participación de capital privado, en su mayoría de origen estatal.

Euskaraz irakurri: Fondoak hazi egin dira, baina EAEko enpresen % 10ean baino ez daude
author image

EITB

Última actualización

EITB Data subraya que el crecimiento del capital privado en los últimos años contrasta con su impacto limitado en el tejido empresarial. Solo el 10% de las empresas vascas con más de 50 empleados cuenta con al menos un fondo de inversión en su accionariado.

En total, 209 empresas de Euskadi y Navarra están participadas por fondos, de las que 166 se ubican en la Comunidad Autónoma Vasca y 43 en Navarra. Estas cifras reflejan que, pese al auge del sector, la mayoría del tejido empresarial sigue siendo de capital propio.

De hecho, más del 80% de las empresas mantienen estructuras de propiedad independientes, sin presencia de fondos de inversión.

Además, EITB Data aclara que la participación extranjera sigue siendo reducida. Ocho de cada diez empresas participadas lo están por fondos estatales, mientras que los fondos internacionales representan menos del 20% y tienen una presencia minoritaria en la gestión.

El perfil de las compañías que atraen este tipo de inversión es claro. Se trata principalmente de empresas industriales y de servicios avanzados, con necesidades de crecimiento, procesos de relevo generacional o proyectos con alto potencial.

El informe apunta que estas empresas presentan una facturación media superior a la de las compañías independientes, lo que refuerza la idea de que los fondos se concentran en negocios de mayor tamaño y valor añadido. 

Pese a su impacto aún limitado en número, el capital privado juega un papel relevante en momentos clave de las empresas, como procesos de expansión, reorganización o consolidación.

EITB Data Economía

