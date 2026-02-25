EITB Data subraya que el crecimiento del capital privado en los últimos años contrasta con su impacto limitado en el tejido empresarial. Solo el 10% de las empresas vascas con más de 50 empleados cuenta con al menos un fondo de inversión en su accionariado.

En total, 209 empresas de Euskadi y Navarra están participadas por fondos, de las que 166 se ubican en la Comunidad Autónoma Vasca y 43 en Navarra. Estas cifras reflejan que, pese al auge del sector, la mayoría del tejido empresarial sigue siendo de capital propio.

De hecho, más del 80% de las empresas mantienen estructuras de propiedad independientes, sin presencia de fondos de inversión.