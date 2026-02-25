Fondoak hazi egin dira, eta EAEko enpresen % 10etan daude dagoeneko
EITB Dataren arabera, Euskadi eta Nafarroako 209 konpainiak kapital pribatuko partaidetza dute; gehienak, Estatukoak.
EITB Datak agerian utzi duenez, azken urteotan kapital pribatuak izan duen hazkundea ez dator bat euskal enpresetan izan duen eragin mugatuarekin. 50 langile baino gehiago dituzten euskal enpresen % 10ek baino ez dute inbertsio-funts bat (gutxienez) akziodunen artean.
Guztira, Euskadiko eta Nafarroako 209 enpresak dute funtsen partaidetza; horietatik 166 Euskal Autonomia Erkidegoan daude, eta 43, Nafarroan. Zifra horiek erakusten dutenez, sektoreak gora egin duen arren, enpresa-sareak kapital propiokoa izaten jarraitzen du batik bat.
Izan ere, euskal enpresen % 80k baino gehiagok jabetza-egitura independenteak dituzte, inbertsio-funtsik gabe.
Gainera, EITB Datak argitu du atzerriko partaidetza oraindik ere murritza dela. Funtsek parte hartzen duten hamar enpresatik zortzi Estatukoak dira, eta nazioarteko funtsak, berriz, % 20 baino gutxiago dira, eta gutxi-gutxi dira kudeaketan.
Inbertsio mota hori erakartzen duten konpainien profila argia da: industria-enpresak eta zerbitzu aurreratuak, hazkunde-premiak dituztenak, belaunaldi-erreleborako prozesuak dituztenak eta potentzial handiko proiektuak.
Txostenaren arabera, enpresa horiek konpainia independenteek baino fakturazio handiagoa dute batez beste, eta horregatik funtsak tamaina handiagoko eta balio erantsiduneko negozioetan pilatzen dira.
Eragin mugatua duen arren, kapital pribatuak eginkizun garrantzitsua du enpresen funtsezko uneetan, hala nola hedapen-, berrantolaketa- eta sendotze-prozesuetan.
Zure interesekoa izan daiteke
Nafarroako Accionako buru ohiak ukatu egin du Koldorekin "obra publikorako" harremanik izan izana
Bere harremana "adiskidetasunezkoa" dela azaldu du, berarekin Nafarroako Geoalcali proiektuan lan egin ondoren.
Sidenorreko zuzendari batek bazekien Israelera esportatutako altzairua obusak egiteko zela
Polizia Nazionalak Sidenorren Basauriko egoitzan aurkitutako dokumentu batek informazio hori jasotzen du, Palestinako okupazioaren aurkako elkartasun sareak (RESCOP) elkarteak jakinarazi duenez.
Iberdrolak 6.285 milioiko irabazi errekorrak lortu ditu 2025ean, 14.460 milioiko inbertsioek bultzatuta
Jakinarazitako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 16.592,4 milioi eurokoa izan zen, aurreko urtean baino % 1,5 apalagoa. Erresuma Batuan kontagailu adimendunak saltzeagatiko gainbalioa eta 2024an Mexikon egindako negozioarenak eta Estatu Batuetan igarotako kostuen aintzatespena kenduta, 2025eko Ebitda doitua 15.684,4 milioi eurora iritsi zen, 2024an baino % 3,1 altuagoa, sareen negozioan izandako jarduera onari esker.
Albiste izango dira: EITB Dataren txostena inbertsio funtsei buruz, 1981eko estatu kolpe saiakerako dokumentuen desklasifikazioa eta Iberdrolaren emaitzak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Angulas Aguinagatik hasi eta ITP Aero eta Iberdrolara arte, inbertsio-funtsen argazkia euskal enpresetan
Tresna horiek finantziazioa eta aholkularitza ematen dute hainbat urtez, eta Iberdrola, ITP Aero eta Angulas Aguinaga konpainietan parte hartzen dute.
Euskadik eta Nafarroak Estatuko funtsen % 8 biltzen dituzte, eta haien inbertsio-pisua indartu dute
EITB Dataren datuen arabera, inbertsio kolektiboko funts eta sozietateen kopurua 94 entitatekoa da, eta Estatuko finantza-sisteman duten eginkizuna indartzen du.
Etxe bakoitzeko alokairua ordaintzeko bi gizarte-laguntza jaso ahal izango dira gehienez
Euskadiko udalen ordainketaren finantzazioa aldatuta, udalerriek urte hasieratik laguntzak ematen hasteko aukera izango dute.
Telefonicak 4.318 milioi euroko galerak izan ditu 2025ean, enplegu-erregulazioko espedientearen eta berregituraketen ondorioz
Bere historiako bigarren urterik txarrena izan du telekomunikazio konpainiak; 2002an 5.576 milioi euro zituen.
Eskola jantokietako grebak "babes zabala" izan du, sindikatuen arabera
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak adierazi du "gutxieneko akordioa" lortu dutela, baina oraindik ere negoziatzen jarraitu behar dutela.