Fondoak hazi egin dira, eta EAEko enpresen % 10etan daude dagoeneko

EITB Dataren arabera, Euskadi eta Nafarroako 209 konpainiak kapital pribatuko partaidetza dute; gehienak, Estatukoak.

EITB

EITB Datak agerian utzi duenez, azken urteotan kapital pribatuak izan duen hazkundea ez dator bat euskal enpresetan izan duen eragin mugatuarekin. 50 langile baino gehiago dituzten euskal enpresen % 10ek baino ez dute inbertsio-funts bat (gutxienez) akziodunen artean.

Guztira, Euskadiko eta Nafarroako 209 enpresak dute funtsen partaidetza; horietatik 166 Euskal Autonomia Erkidegoan daude, eta 43, Nafarroan. Zifra horiek erakusten dutenez, sektoreak gora egin duen arren, enpresa-sareak kapital propiokoa izaten jarraitzen du batik bat.

Izan ere, euskal enpresen % 80k baino gehiagok jabetza-egitura independenteak dituzte, inbertsio-funtsik gabe.

Gainera, EITB Datak argitu du atzerriko partaidetza oraindik ere murritza dela. Funtsek parte hartzen duten hamar enpresatik zortzi Estatukoak dira, eta nazioarteko funtsak, berriz, % 20 baino gutxiago dira, eta gutxi-gutxi dira kudeaketan.

Inbertsio mota hori erakartzen duten konpainien profila argia da: industria-enpresak eta zerbitzu aurreratuak, hazkunde-premiak dituztenak, belaunaldi-erreleborako prozesuak dituztenak eta potentzial handiko proiektuak.

Txostenaren arabera, enpresa horiek konpainia independenteek baino fakturazio handiagoa dute batez beste, eta horregatik funtsak tamaina handiagoko eta balio erantsiduneko negozioetan pilatzen dira.

Eragin mugatua duen arren, kapital pribatuak eginkizun garrantzitsua du enpresen funtsezko uneetan, hala nola hedapen-, berrantolaketa- eta sendotze-prozesuetan.

EITB Data Ekonomia

