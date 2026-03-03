BIEMH
India, mercado de presente y futuro para la máquina herramienta vasca

Representantes de empresas indias. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: India, aukera anitzeko herrialdea euskal makina-erremintarentzat

En un contexto internacional realmente complicado, el sector de la maquina herramienta busca aire fresco fuera de una Europa estancada y una China que ya no es cliente, sino rival. Con el mercado de Estados Unidos como principal pulmón, el sector pone ahora todas sus fichas en dos tableros clave: India y MERCOSUR. 

