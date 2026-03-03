Llega la primera anchoa a los puertos vascos
Las primeras anchoas ya han llegado a los puertos de Euskal Herria. Unas 20 toneladas han entrado esta misma mañana al puerto de Getaria. Tras pasar por las lonjas, ahora falta por saber a cuánto se venderán estos preciados lotes iniciales en las pescaderías.
Te puede interesar
La cifra de parados baja en la CAV en más de 1.100 personas, aunque sube ligeramente en Navarra
El número de parados en Hego Euskal Herria ronda las 137.000 personas.
El precio del petróleo sube cerca del 3 % y las Bolsas apuntan a nuevas caídas tras nuevos ataques sobre Irán
Junto al precio del crudo, también está subiendo, el del gas natural, cuyo precio para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube el 22 %, hasta los 53,14 dólares.
Las empresas vascas exportaron 1130 millones a Oriente Medio en 2025, el 3,8 % del total
Un total de 42 empresas vascas cuentan con 63 implantaciones en diversos países de Oriente Medio.
Pedrosa pide respetar que los alumnos lleven comida del exterior en la huelga de comedores, si lo permite el centro
La consjerera de Educación se ha referido a la huelga convocada para los días 10, 11 y 12 de marzo en demanda de una mejora de las condiciones laborales, después de la desarrollada durante otros tres días de la pasada semana, en la que, en algunos colegios, se retiró a los alumnos la comida que habían traído de casa. Pedrosa reclama a sindicatos y empresas que "no se levanten de la mesa" y lleguen a un acuerdo porque tienen "todos los mimbres" para alcanzarlo.
Pradales llama a la "desescalada" en Oriente y asegura que se tomarán "las medidas que sean necesarias" para las empresas vascas
Durante la inauguración en el BEC de la Bienal de Máquina y Herramienta, el lehendakari ha avanzado que el Gobierno Vasco ya estudia las "potenciales afecciones" por el conflicto en Oriente Próximo, y ha advertido del "riesgo real" de que se inicie una nueva "guerra".
Arranca la vigésima edición del MWC en Barcelona, con el foco en el espacio y el horizonte del 6G
El congreso Mobile World Congress, principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, congrega más de 2900 expositores. El congreso se extenderá hasta el jueves 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, prevé superar los 100 000 visitantes y prevé generar un impacto económico de 585 millones de euros en el territorio, un 4,3 % más que en la edición anterior.
La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta aterriza en el BEC con proyectos ambiciosos de digitalización, automatización y robótica
Desde este lunes y hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, contará con la presencia de 1503 firmas expositoras y más de 3350 productos. Además, reforzará su internacionalización, con visitantes de cerca de 70 países.
Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, punto de encuentro para mostrar la solidez de la industria vasca
Las empresas participantes podrán mostrar la solidez de la industria vasca y encontrar nuevos mercados. Se presentarán cerca de 3350 productos y servicios innovadores, de 34 países; la mayoría máquinas.
El Gobierno Vasco reitera su exigencia de ampliar a Bizkaia y Álava la vacunación contra la dermatosis nodular
En una carta remitida al ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, la consejera del ramo del ejecutivo vasco argumenta que se han acortado las distancias entre el último foco, detectado en Huesca el 27 de febrero, y Euskadi, lo que supone un aumento objetivo del riesgo.