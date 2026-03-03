PESCA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Llega la primera anchoa a los puertos vascos

Denboraldiko lehen antxoa euskal portuetara iristen hasi da
18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: Denboraldiko lehen antxoa euskal portuetara iristen hasi da
author image

EITB

Última actualización

Las primeras anchoas ya han llegado a los puertos de Euskal Herria. Unas 20 toneladas han entrado esta misma mañana al puerto de Getaria. Tras pasar por las lonjas, ahora falta por saber a cuánto se venderán estos preciados lotes iniciales en las pescaderías. 

Anchoas Pesca Getaria Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pedrosa pide respetar que los alumnos lleven comida del exterior en la huelga de comedores, si lo permite el centro

La consjerera de Educación se ha referido a la huelga convocada para los días 10, 11 y 12 de marzo en demanda de una mejora de las condiciones laborales, después de la desarrollada durante otros tres días de la pasada semana, en la que, en algunos colegios, se retiró a los alumnos la comida que habían traído de casa.  Pedrosa reclama a sindicatos y empresas que "no se levanten de la mesa" y lleguen a un acuerdo porque tienen "todos los mimbres" para alcanzarlo.

BARCELONA (ESPAÑA), 02/03/2026.- Los asistentes a su llegada a la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, que comienza este lunes con la expectativa de que más de 100.000 visitantes pasen por el congreso, el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, en el que se congregan más de 2.900 expositores. EFE/Alberto Estévez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca la vigésima edición del MWC en Barcelona, con el foco en el espacio y el horizonte del 6G

El congreso Mobile World Congress, principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, congrega más de 2900 expositores. El congreso se extenderá hasta el jueves 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, prevé superar los 100 000 visitantes y prevé generar un impacto económico de 585 millones de euros en el territorio, un 4,3 % más que en la edición anterior.

Cargar más
Publicidad
X