Los precios de los carburantes suben casi un 14 % en menos de una semana en Hegoalde

La escalada se ha intensificado a partir del 1 de marzo, a raíz de la guerra iniciada por EE. UU. e Israel contra Irán. 

Euskaraz irakurri: Erregaien prezioak gora egin du bi aste baino gutxiagoan Hegoaldean
author image

EITB

Última actualización

El precio de los carburantes ha registrado una fuerte subida en Hegoalde desde el 1 de marzo, en un contexto marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha tensionado el mercado internacional del crudo. El conflicto ha interrumpido suministros y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta por la que pasa en torno a una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha empujado al alza las cotizaciones internacionales. El barril de Brent ha llegado a cotizar este viernes en 91,84 dólares, el precio más alto desde abril de 2024, encadenando seis sesiones de subidas.

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, en la Comunidad Autónoma Vasca el diésel ha pasado de 1,469 a 1,622 euros por litro entre el 1 y el 5 de marzo, es decir, 15,3 céntimos más (+10,4 %). En ese mismo periodo, la gasolina de 95 se ha encarecido 8,6 céntimos, al subir de 1,499 a 1,585 euros por litro de media (+5,7 %).

En Navarra, el incremento ha sido todavía mayor en el caso del diésel, que ha subido de 1,419 a 1,611 euros por litro, 19,2 céntimos más en solo cinco días (+13,5 %). La gasolina de 95, por su parte, ha pasado de 1,464 a 1,578 euros, un aumento de 11,4 céntimos (+7,8 %).

Combustibles Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

