El petróleo Brent se desboca por encima de 91 dólares, con una subida del 26 % en la semana

El precio del crudo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba a cotizar este viernes en 91,84 dólares, el precio más alto desde abril de 2024, con una subida ligeramente de más del 7 % respecto del cierre de ayer, lo que amplía a alrededor del 26 % el encarecimiento acumulado desde el pasado viernes, antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, en su semana más alcista desde 2020.

De su lado, el coste de cada barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía más de un 10 % en la sesión para cotizar en un máximo intradía de 89,61 dólares, su mayor precio desde octubre de 2023, con una revalorización acumulada en la semana de alrededor del 30 %.

La escalada de los precios de la energía refleja el agravamiento de la situación en Oriente Próximo tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz por parte del país persa, así como las advertencias de varios países del golfo Pérsico sobre el impacto de la guerra en las exportaciones energéticas y la economía mundial.

La guerra desatada en Oriente Próximo podría llevar a que todos los exportadores de energía de la región suspendan la producción en cuestión de semanas, lo que llevaría el precio del petróleo a 150 dólares por barril y podría "hundir las economías mundiales".

Por su parte, Kuwait ha comenzado a reducir la producción en algunos yacimientos petrolíferos tras quedarse sin espacio para almacenar más crudo, añadiendo que el país estaría considerando limitar su capacidad de bombeo y refino a lo necesario para cubrir el consumo interno.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que no habrá ningún acuerdo con Irán más allá de que el país persa se rinda sin ningún tipo de condiciones y acepte elegir un líder que satisfaga los deseos de Washington, replicando la estrategia aplicada previamente en Venezuela, pero que podría alejar la posibilidad de una solución inminente al conflicto.

Asimismo, diversos analistas internacionales especulan con que el precio del barril de petróleo podría superar ampliamente los 100 dólares si el acceso al estrecho de Ormuz se restringe durante cuatro a cinco semanas.

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Por aquí transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo, y cualquier interrupción en esta vía tiene un impacto inmediato sobre la economía mundial. Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, este punto se encuentra en el centro de atención de la economía global.