Los ataques en Irán afectan a 3643 edificios civiles y dejan inoperativos tres hospitales
Los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán han afectado a más de 3643 edificios civiles y han dejado inoperativos tres hospitales, según un balance ofrecido este jueves por la Media Luna Roja iraní.
El presidente de este organismo, Pir Hossein Kolivand, ha detallado que los bombardeos han afectado a 3643 edificios civiles, incluidas 3090 viviendas, 528 comercios y también 13 centros médicos y nueve sedes de la Media Luna Roja iraní.
Además, grandes centros médicos como el hospital Khatam, en Teherán, con más de 1000 camas de capacidad, han sido alcanzados por los bombardeos, lo que ha provocado daños a los pacientes que estaban recibiendo tratamiento médico, incluidos bebés recién nacidos.
"Estos ataques a infraestructura civil violan las Convenciones de Ginebra. Se han presentado informes de los daños a la Cruz Roja Internacional y a los organismos internacionales pertinentes para su seguimiento legal", según ha denunciado el gobierno iraní.
Este jueves, el portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hosein Kermanpour, ha detallado que los bombardeos de Israel y Estados Unidos han matado a cuatro profesionales médicos y un total de 28 trabajadores sanitarios han resultado heridos.
"Los ataques directos o indirectos a la infraestructura sanitaria y al personal médico violan los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario", ha subrayado el portavoz gubernamental.
Este jueves, Israel ha lanzado la duodécima oleada de ataques contra Irán, que se han centrado sobre todo en objetivos militares de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armas, según el Ejército israelí- de Teherán.
La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, ha asegurado que Israel y Estados Unidos siguen atacando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.
El número de personas que han muerto en Irán desde el sábado asciende ya a 1230. No obstante, estas cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.
La OMS verifica varios ataques contra el sistema de sanidad de Irán
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que se han producido diversos ataques contra el sistema de sanidad iraní, así como uno en el Líbano.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subrayado que cualquier instalación o edificio dedicado a la sanidad está protegido por el derecho humanitario internacional, que rige en situaciones de conflicto armado.
En el Líbano la situación es muy crítica, con 43 centros de salud y dos hospitales que han tenido que cerrar debido a las órdenes de evacuación el Ejército israelí.
En ese país vecino de Israel, tres paramédicos han sido asesinados y otros seis han resultado heridos por un ataque ocurrido mientras estaban evacuando a personas heridas.
Te puede interesar
Francia autoriza a EE. UU. a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Próximo
El Gobierno galo ha exigido que estos medios (estadounidenses) no participen de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino que lo hagan estrictamente para apoyar la defensa de los socios en la región.
España enviará una fragata a Chipre tras el ataque de Irán a una base británica
El Ministerio de Defensa ha explicado que, son su despliegue, España "muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".
Condenado a 13 años de cárcel el autor del atentado que hirió grave a un turista bilbaíno en Berlín
El ataque ocurrió en febrero del año pasado junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La víctima, un joven de 30 años de Bilbao, sobrevivió a la agresión tras permanecer varios días hospitalizado en la capital alemana.
Macron y la UE muestran su apoyo a España tras las amenazas comerciales de Trump
Sánchez ha expresado su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia.
El ministro de Defensa Israel Katz advierte de que Israel matará a cualquier nuevo dirigente designado por Irán
La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento. Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio.
Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura sobre la guerra de Irán
El Ejecutivo español ha respondido a Trump que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.
El juez del caso Sidenor admite como víctima y acusación particular a un médico palestino
Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.
Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo
Francia se ha mostrado dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania frente a los ataques iraníes, mientras Alemania ha descartado sumarse a la ofensiva contra Irán y limitará el papel de sus tropas en la región a la autodefensa.
Israel ataca cuarteles subterráneos del régimen en Teherán
El Ejército israelí dice haber lanzado más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos y que también está destruyendo bases de lanzamiento y misiles balísticos en suelo iraní. Según subraya, la guerra contra Irán durará el tiempo que "sea necesario". Desde el sábado, 555 personas han muerto en Irán, según la Media Luna Roja.