Los ataques en Irán afectan a 3643 edificios civiles y dejan inoperativos tres hospitales

Los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán han afectado a más de 3643 edificios civiles y han dejado inoperativos tres hospitales, según un balance ofrecido este jueves por la Media Luna Roja iraní.

El presidente de este organismo, Pir Hossein Kolivand, ha detallado que los bombardeos han afectado a 3643 edificios civiles, incluidas 3090 viviendas, 528 comercios y también 13 centros médicos y nueve sedes de la Media Luna Roja iraní.

Además, grandes centros médicos como el hospital Khatam, en Teherán, con más de 1000 camas de capacidad, han sido alcanzados por los bombardeos, lo que ha provocado daños a los pacientes que estaban recibiendo tratamiento médico, incluidos bebés recién nacidos.

"Estos ataques a infraestructura civil violan las Convenciones de Ginebra. Se han presentado informes de los daños a la Cruz Roja Internacional y a los organismos internacionales pertinentes para su seguimiento legal", según ha denunciado el gobierno iraní.

Este jueves, el portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hosein Kermanpour, ha detallado que los bombardeos de Israel y Estados Unidos han matado a cuatro profesionales médicos y un total de 28 trabajadores sanitarios han resultado heridos.

"Los ataques directos o indirectos a la infraestructura sanitaria y al personal médico violan los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario", ha subrayado el portavoz gubernamental.

Este jueves, Israel ha lanzado la duodécima oleada de ataques contra Irán, que se han centrado sobre todo en objetivos militares de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armas, según el Ejército israelí- de Teherán.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, ha asegurado que Israel y Estados Unidos siguen atacando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.

El número de personas que han muerto en Irán desde el sábado asciende ya a 1230. No obstante, estas cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

La OMS verifica varios ataques contra el sistema de sanidad de Irán

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que se han producido diversos ataques contra el sistema de sanidad iraní, así como uno en el Líbano.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subrayado que cualquier instalación o edificio dedicado a la sanidad está protegido por el derecho humanitario internacional, que rige en situaciones de conflicto armado.

En el Líbano la situación es muy crítica, con 43 centros de salud y dos hospitales que han tenido que cerrar debido a las órdenes de evacuación el Ejército israelí.

En ese país vecino de Israel, tres paramédicos han sido asesinados y otros seis han resultado heridos por un ataque ocurrido mientras estaban evacuando a personas heridas.