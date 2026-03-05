EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranen aurkako erasoek 3.643 eraikin zibili eragin diete, eta hiru ospitale zerbitzutik kanpo geratu dira

OMEk baieztatu du Irango osasun sistemaren aurkako hainbat eraso izan direla, eta azpimarratu du nazioarteko zuzenbide humanitarioak babesten duela osasungintzara bideratutako edozein instalazio edo eraikin.

Ataque aéreo israelí en el suburbio de Dahieh en Beirut

Kea Beiruten (Libano), Israelen aire eraso baten ondoren. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelek eta AEBk Iranen aurka egindako erasoek 3.643 eraikin zibili baino gehiagori eragin diete jada, eta hiru ospitale zerbitzutik kanpo geratu dira, Irango Ilargi Gorriak ostegun honetan emandako datuen arabera.

Pir Hossein Kolivand erakunde horretako presidenteak zehaztu duenez, bonbardaketek 3.643 eraikin zibili eragin diete; zehazki, 3.090 etxebizitzari, 528 saltokiri, 13 osasun-zentrori eta Irango Ilargi Gorriaren bederatzi egoitzari.

Gainera, Teherango Khatam ospitalea (1.000 ohe baino gehiagoko edukierarekin) bezalako osasun-zentro handiak bonbardatu dituzte, eta horrek kalteak eragin dizkie tratamendu medikoa jasotzen ari ziren pazienteei, jaioberriak barne.

"Genevako Konbentzioak urratzen dituzte azpiegitura zibilen aurkako eraso horiek. Nazioarteko Gurutze Gorriari eta nazioarteko erakundeei egindako kalteei buruzko txostenak aurkeztu dira, legez jarraitzeko", Irango gobernuak salatu duenez.

Hosein Kermanpour Irango Osasun Ministerioko bozeramaileak ostegun honetan azaldu duenez, Israelen eta AEBren bonbardaketek lau mediku profesional hil eta 28 osasun-langile zauritu dituzte.

"Osasun azpiegituraren edota medikuen aurkako eraso zuzenek zein zeharkakoek nazioarteko zuzenbide humanitarioaren oinarrizko printzipioak urratzen dituzte", azpimarratu du Irango Gobernuko bozeramaileak.

Ostegun honetan, Israelek hamabigarren erasoa egin du Iranen aurka, batez ere Guardia Iraultzailearen helburu militarretan eta arma biltegietan, Teheranen Israelgo Armadaren arabera.

Fatemeh Mohajerani Irango gobernuaren bozeramaileak ziurtatu duenez, Israelek eta AEBk helburu zibilak erasotzen jarraitzen dute, hala nola eskolak, unibertsitateak eta zentro medikoak.

Larunbatetik hona 1.230 pertsona hil dira Iranen. Hala ere, zifra horiek behin-behinekoak izaten jarraitzen dute, sarbide-murrizketak, Internet ia erabat etetea eta tokian bertan egiaztapen independentea egiteko zailtasunak direla eta.

Irango osasun sistemaren aurkako hainbat eraso egiaztatu ditu OMEk

Testuinguru horretan, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) baieztatu du hainbat eraso izan direla Irango osasun-sistemaren aurka, eta bat Libanon.

Tedros Adhanom Ghebreyesus OMEko zuzendari nagusiak azpimarratu duenez, osasungintzara bideratutako edozein instalazio edo eraikin nazioarteko zuzenbide humanitarioak babesten du, eta zuzenbide horrek gatazka armatuetan agintzen du.

Libanon egoera oso kritikoa da: 43 osasun-zentro eta bi ospitale itxi behar izan dituzte, Israelgo armadaren ebakuazio-aginduak direla eta.

Herrialde horretan, osasun arloko hiru profesional hil eta beste sei zauritu dituzte paziente batzuk ebakuatzen ari zirela izandako eraso baten ondorioz.

Israel Iran Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Audiencia Nacional
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sidenor auziko epaileak mediku palestinar bat onartu du biktima eta akusazio partikular gisa

Akusazio partikular horrekin, Sidenorreko hiru arduradunak kontrabando delituaz gain, genozidio delituaren, gizateriaren aurkako delituaren eta gatazka armatuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituan konplize gisa ikertu ahal izateko baldintza beteko litzateke. Fiskalak Sidenorreko erregistroak baliogabetzeko eskatua zuen, eta kontrabandoa ez beste delituen akusazioak erretiratzea, hain zuzen ere, baldintza hori betetzen ez zelako. Ikusteko dago, orain, ikerketak zer norabide hartuko duen. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X