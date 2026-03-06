Ekialde Hurbila
Brent petrolioak 91 dolarretik gora egin du, % 26ko igoerarekin astebetean

Ekialde Hurbilean piztutako gerraren ondorioz, eskualdeko energia esportatzaile guztiek ekoizpena eten dezakete aste gutxi barru. Horrek, petrolioaren prezioa 150 dolarrera eramango luke upeleko, eta "munduko ekonomiak hondoratu" ditzake.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 16 August 2019, Lower Saxony, Emlichheim: Oil pumps operate at Wintershall Dea oil well. Photo: Mohssen Assanimoghaddam/dpa 16/8/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

Petrolioa lortzeko prozesua. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europarentzat erreferentziazkoa den Brent kalitatezko petrolio gordinaren prezioak 91,84 dolarrean kotizatu du ostiral honetan, 2024ko apiriletik preziorik altuenean, eta % 7tik gorako igoera izan du atzoko datuekin alderatuta. Horrek % 26 inguruan kokatu du joan den ostiraletik pilatutako garestitzea, 2020tik izan duen igoerarik handienean, AEBk eta Israelek Irani egindako erasoen eraginez.

Bestalde, West Texas Intermediate (WTI) petrolio-upel bakoitzaren kostua, AEBrentzat erreferentziazkoa, % 10 baino gehiago igo da, 89,61 dolarreko intradia maximoan kotizatzeko, 2023ko urritik izan duen preziorik handienean, astebetean % 30 inguruko errebalorizazioarekin.

Energiaren prezioen gorakadak Ekialde Hurbileko egoeraren larriagotzea islatzen du, Israelek eta AEBk Iranen aurka egindako erasoaren ondoren, eta persiar herrialdeak Ormuzko itsasartea ixteko mehatxuaren aurrean. Ildo horretatik, gerrak esportazio energetikoetan eta munduko ekonomian duen eraginari buruz ohartarazi dute Persiar golkoko hainbat herrialdek.

Ekialde Hurbilean piztutako gerraren ondorioz, eskualdeko energia esportatzaile guztiek ekoizpena eten dezakete aste gutxi barru, eta, horrek, petrolioaren prezioa 150 dolarrera eramango luke upeleko, "munduko ekonomiak hondoratuz".

Bestalde, Kuwait petrolio-hobi batzuetako ekoizpena murrizten hasi da, petrolio gordinagoa biltzeko lekurik gabe geratu ostean, eta gaineratu du herrialdea pentsatzen ari dela petrolioa ponpatzeko ahalmena mugatzea, barne-kontsumorako behar denera soilik.

Gainera, Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan iragarri duenez, herrialde persiarrak inolako baldintzarik gabe amore ematea nahi dute,  Washingtonen nahiak aseko dituen buruzagi bat aukeratzeko, Venezuelan aurrez egin bezala. Horrek, gatazkari berehalako konponbidea emateko aukera urruntzen du.

Era berean, nazioarteko hainbat adituk uste dute petrolio upelaren prezioa 100 dolarretik gorakoa izan daitekeela Ormuzko itsasarterako sarbidea lauzpabost astez eteten bada.

Hain zuzen ere, Ormuzko itsasartea da petrolioa eta gasa garraiatzeko munduko ibilbide nagusia. Handik igarotzen da bost petrolio upeletik bat inguru, eta bide horretako edozein etenaldik berehalako eragina du munduko ekonomian. AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako erasoaren ondoren, gune hori mundu osoko ekonomiaren arreta gunean dago.     

Petrolio Europa Latinoamerika Iran Israel Ameriketako Estatu Batuak Ekonomia

