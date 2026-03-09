Negociación
ELA y LAB rechazan por "regresiva" la propuesta de la patronal para el convenio del metal de Álava

Ambos sindicatos han pedido a SEA que retire la oferta, y porque no garantiza el poder adquisitivo de las 25 000 personas que trabajan en el sector. LAB ha avisado que si no muestra voluntad de llegar a un acuerdo habrá movilizaciones.
Imagen de archivo de un operario. Foto: alcangel144 en Pixabay
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los sindicatos ELA y LAB han rechazado la propuesta de convenio colectivo que la patronal SEA ha llevado este lunes a la mesa del metal de Álava al entender que es "regresiva" y que "empeora las condiciones laborales" de las 25 000 personas que trabajan en el sector.

ELA ha considerado que la propuesta de la patronal es un "insulto" porque "no solo ignora las reivindicaciones planteadas por los sindicatos, sino que introduce medidas regresivas", como subidas salariales del 1,5 % anual "sin garantía de actualización según el IPC", lo que "dejaría los salarios expuestos a una pérdida de poder adquisitivo".

Según ha informado este sindicato en una nota, la patronal también plantea "más flexibilidad horaria" con un bolsín de flexibilidad que pasaría de las actuales 100 horas al año a unas 260, así como recortes en derechos sindicales y bajas médicas.

"La propuesta no responde a las necesidades reales del sector y se limita a plantear recortes y mayor flexibilidad en beneficio de las empresas", ha denunciado ELA, que ha pedido a la patronal que retire esta oferta.

También LAB ha asegurado en otro comunicado que la esta propuesta "aumenta la precariedad" porque no garantiza el poder adquisitivo ni reduce la jornada y además da "pasos atrás" en flexibilidad y bajas médicas. "Ha sido insultante", ha asegurado LAB, que ha advertido: "En ningún caso vamos a permitir que se pierda un solo derecho que se ha conseguido con años de lucha".

Este sindicato ha reclamado a SEA que lleva a la mesa una propuesta con "los contenidos que el sector necesita" y se abra "una negociación de verdad". Además, le ha avisado de que si no muestra voluntad de llegar a un acuerdo "digno" habrá movilizaciones.

