El precio de la luz se dispara a su máximo en más de un año por el conflicto en Oriente Medio

Desde febrero de 2025 no se registraba un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico.
El precio de la electricidad alcanza su máximo en un año; imagen de recurso. Foto: EITB Media
EITB

Última actualización

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado pool, se disparará este martes hasta los 136,86 euros por megavatio hora (MWh). De esta manera, se situará en máximos desde mediados de febrero del año pasado, impulsado por la tensión sobre los precios energéticos por el conflicto bélico en Oriente Medio.

En concreto, el pool repuntará este martes un 14,6 % en su precio medio diario con respecto a los 119 euros/MWh del lunes, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Hay que retroceder hasta el 17 de febrero de 2025 para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó los 138,17 euros/MWh para esa jornada.

A lo largo de este martes se verán así máximos de 250 euros/MWh entre las 21.00 y las 23.00 horas, mientras que habrá mínimos de 94,91 euros/MWh entre las 14.00 y las 15.00 horas.

