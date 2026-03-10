El precio de la luz se dispara a su máximo en más de un año por el conflicto en Oriente Medio
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado pool, se disparará este martes hasta los 136,86 euros por megavatio hora (MWh). De esta manera, se situará en máximos desde mediados de febrero del año pasado, impulsado por la tensión sobre los precios energéticos por el conflicto bélico en Oriente Medio.
En concreto, el pool repuntará este martes un 14,6 % en su precio medio diario con respecto a los 119 euros/MWh del lunes, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Hay que retroceder hasta el 17 de febrero de 2025 para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó los 138,17 euros/MWh para esa jornada.
A lo largo de este martes se verán así máximos de 250 euros/MWh entre las 21.00 y las 23.00 horas, mientras que habrá mínimos de 94,91 euros/MWh entre las 14.00 y las 15.00 horas.
El precio del petróleo cae más del 6 % hasta los 92 dólares el barril de Brent
En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" el crudo redujo drásticamente la subida.
Será noticia: Huelga en los comedores escolares públicos de Euskadi, inversión de la empresa china Hithium en Navarra y Trump ve la guerra con Irán "prácticamente terminada"
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La empresa china Hithium invertirá 405 millones en Navarra con una planta de baterías que generaría 746 empleos
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, detallará esta mañana los planes de la empresa china. Según ha sabido EITB, la empresa habría optado finalmente por Navarra pese a que en mayo del año pasado firmó un memorando estratégico con el Ejecutivo vasco para explorar una posible implantación en Euskadi.
Huelga en los comedores escolares de la educación pública hasta el jueves
La primera jornada de paro ha comenzado con movilizaciones en Bilbao, mientras que mañana habrá protestas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.
El Brent sube un 6,76 % el lunes, pero cierra a la baja y por debajo de los 100 dólares
A lo largo del día ha llegado a rozar los 120 dólares por barril y los ministros del G7 se han reunido para acordar su disposición a tomar medidas e incluso a liberar las reservas. El petróleo de Texas ha cerrado la jornada en torno a 95 dólares.
El combustible se sitúa a 15 céntimos del máximo que llevó al Gobierno de España a aprobar una bonificación en 2022
En plena guerra en Oriente Medio, los precios de los carburantes suben día tras día. En la CAV, el diésel se sitúa en 1,767 euros por litro, mientras que la gasolina se paga de media a 1,649 euros. El Gobierno español aprobó las ayudas cuando estos combustibles alcanzaron los 1,91 y 1,81 euros por litro, respectivamente.
Prorrogan el periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos para estudiar la última propuesta de la empresa
La empresa mantiene los 301 despidos y el cierre de la acería de Amurrio, aunque se compromete a no realizar despidos colectivos hasta 2029. Asimismo, ha mejorado las condiciones de las salidas. Por lo que el Comité ha decidido, por votación, pedir la prórroga del periodo de consultas para analizar la oferta, consultar con la plantilla y decidir si la aceptan.
ELA y LAB rechazan por "regresiva" la propuesta de la patronal para el convenio del metal de Álava
Ambos sindicatos han pedido a SEA que retire la oferta, y porque no garantiza el poder adquisitivo de las 25 000 personas que trabajan en el sector. LAB ha avisado que si no muestra voluntad de llegar a un acuerdo habrá movilizaciones.
Los taxistas vascos se movilizarán el 26 de marzo en Donostia contra el “intrusismo profesional” de Uber
La Federación Vasca del Taxi denuncia que las administraciones “toleran” la actividad de las VTC y reclama que se cumpla la normativa vigente.