Argiaren prezioek, gora: azken urtebeteko mailarik altuenera heldu dira Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz
Iazko otsailetik ez zen eguneko batez besteko prezio altuagorik erregistratzen handizkako merkatu elektrikoan.
Elektrizitatearen batez besteko prezioa merkatu handizkarian, pool deiturikoan, astearte honetan 136,86 euro megawatt-ordu bakoitzeko (MWh) arte igoko da. Horrela, iazko otsailaren erdialdetik izandako mailarik altuenean kokatuko da, Ekialde Hurbileko gatazka armatuak eragindako energia-prezioen tentsioak bultzatuta.
Zehazki, pool-aren prezioa astearte honetan % 14,6 igoko da batez besteko asteleheneko preziotik (119 euro/MWh), Energiaren Merkatu Iberiarreko Operadoreak (OMIE) argitaratutako datuen arabera.
Urtebete egin beha da atzera, 2025eko otsailaren 17ra arte, merkatu elektriko handizkarian eguneroko batez besteko prezio handiago bat aurkitzeko; egun hartan 138,17 euro/MWh-ra arte heldu zen.
Astearte honetan zehar, beraz, gehienezko prezioa 250 euro/MWh-ra iritsiko da 21:00etatik 23:00etara. Gutxienekoa, berriz, 94,91 euro/MWh izango da 14:00etatik 15:00etara.
Radio Taxi Donosti eta sagardotegiek txotx denboraldian garraioa indartzea adostu dute
Tokiko taxilariekin koordinatuta eta Erregimen Bereziko Eremua aktibatuta, Donostialdeko zerbitzua bermatuko da.
Volkswagen Taldeak % 44,3 murriztu ditu irabaziak 2025ean, 6900 milioi euroraino
AEBeko muga-zerga estatubatuarrek, Porscheren produktuen estrategiaren doikuntzarekin lotutako gastuek, kanbio-ondorioek eta prezioen konbinazioaren ondorioek eragin dute mozkinen murrizketa. Hala ere, salmentengatiko diru-sarrerak egonkor mantendu dira.
Brent upelaren prezioa % 6 baino gehiago jaitsi da, 92 dolarreraino
Bezperan, Brent upela 120 dolarreraino iritsi zen, baina Trumpek Iranen aurkako gerra "ia amaituta" dagoela esan ostean, petrolioaren prezioak behera egin du. Bestalde, gas naturalaren prezioa % 15,6 jaitsi da saioaren hasieran, 47,8 euroraino.
Albiste izango dira: Greba EAEko eskola publikoetako jantokietan, Hithium enpresaren inbertsioa Nafarroan eta Irango gerra "ia amaituta" dagoela uste du Trumpek
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Txinako Hithium enpresak 405 milioi inbertituko ditu Nafarroan, 746 lanpostu sortuko dituen bateria-lantegia ezarrita
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Txinako enpresaren planak zehaztuko ditu gaur goizean. EITBk jakin duenez, enpresak Nafarroaren alde egin du azkenean, nahiz eta iazko maiatzean Eusko Jaurlaritzarekin memorandum estrategiko bat sinatu zuen, Euskadin ezartzeko aukera aztertzeko.
Greba ikastetxe publikokoetako jantokietan, ostegunera arte
Gaurko lanuztea mobilizazioekin hasiko da Bilbon, eta bihar protestak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan.
Brent upela % 6,76 igo da astelehenean, baina behera egin du eta 100 dolarretik jaitsi da
Egunean zehar, upeleko 120 dolarren bueltan ibili da. Ondorioz, G7ko ministroek bilera egin dute eta neurriak hartzeko eta erreserbak askatzeko prest daudela adierazi dute. Texasko petrolio-erreferenteak 95 dolar inguruan itxi du eguna.
Hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago erregaia gaur egun
Ekialde Ertaineko gerran, erregaien prezioak gora egiten ari dira egunez egun. EAEn, diesela litroko 1,767 eurokoa da, eta gasolina, berriz, 1,649 eurokoa. Espainiako Gobernuak laguntzak onartu zituen erregai horiek litroko 1,91 eta 1,87 eurokoak izan zirenean, hurrenez hurren.
Luzatu egingo da Tubos Reunidosen LEEaren kontsulta aldia, enpresaren azken proposamena aztertzeko
Enpresak 301 kaleratzeei eta Amurrioko altzairutegiaren itxierari eutsi die. Hala ere, enpresa uztearen baldintzak hobetu ditu. Ondorioz, Batzordeak, bozketa bidez, kontsulta epea luzatzea erabaki du, eskaintza aztertzeko, plantillarekin kontsultatzeko eta onartzen duten edo ez erabakitzeko.