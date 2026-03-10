Gerraren ondorioak
Argiaren prezioek, gora: azken urtebeteko mailarik altuenera heldu dira Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz

Iazko otsailetik ez zen eguneko batez besteko prezio altuagorik erregistratzen handizkako merkatu elektrikoan.

Elektrizitatearen prezioa mailarik altuenera iritsi da urtebetean; artxiboko irudia. Argazkia: EITB Media

EITB

Elektrizitatearen batez besteko prezioa merkatu handizkarian, pool deiturikoan, astearte honetan 136,86 euro megawatt-ordu bakoitzeko (MWh) arte igoko da. Horrela, iazko otsailaren erdialdetik izandako mailarik altuenean kokatuko da, Ekialde Hurbileko gatazka armatuak eragindako energia-prezioen tentsioak bultzatuta.

Zehazki, pool-aren prezioa astearte honetan % 14,6 igoko da batez besteko asteleheneko preziotik (119 euro/MWh), Energiaren Merkatu Iberiarreko Operadoreak (OMIE) argitaratutako datuen arabera.

Urtebete egin beha da atzera, 2025eko otsailaren 17ra arte, merkatu elektriko handizkarian eguneroko batez besteko prezio handiago bat aurkitzeko; egun hartan 138,17 euro/MWh-ra arte heldu zen.

Astearte honetan zehar, beraz, gehienezko prezioa 250 euro/MWh-ra iritsiko da 21:00etatik 23:00etara. Gutxienekoa, berriz, 94,91 euro/MWh izango da 14:00etatik 15:00etara.

Gasolina litroko 20 zentimoko hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago 2022an
