Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 44,3 % en 2025, hasta 6900 millones de euros
Grupo Volkswagen ha recortado su beneficio neto en 2025 en un 44,3 % respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 6904 millones de euros, según ha informado la compañía alemana este martes, antes de la apertura de la sesión bursátil.
Los ingresos por ventas en 2025 se mantuvieron en gran medida estables en comparación con el año anterior, a pesar de un entorno de mercado desafiante.
Por su parte, el resultado operativo se situó en 8900 millones de euros, una cifra inferior en un 53,5 % respecto al año anterior. La disminución del resultado operativo se debió a los aranceles estadounidenses, los gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, los efectos cambiarios y los efectos de la combinación de precios. Los efectos positivos derivados de la implementación de los programas de costes compensaron parcialmente estas cargas.
Ajustado por efectos especiales como gastos de reestructuración y gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, pero incluyendo los aranceles estadounidenses, el margen operativo calculado ascendió al 4,6 % en 2025.
De cara a 2026, el Grupo Volkswagen prevé que los ingresos por ventas en 2026 aumenten entre un 0% y un 3% con respecto al año anterior. El pronóstico se basa en el supuesto de que los aranceles actuales en el comercio internacional se mantendrán vigentes.
