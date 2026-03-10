Automozioa
Volkswagen Taldeak % 44,3 murriztu ditu irabaziak 2025ean, 6900 milioi euroraino

AEBeko muga-zerga estatubatuarrek, Porscheren produktuen estrategiaren doikuntzarekin lotutako gastuek, kanbio-ondorioek eta prezioen konbinazioaren ondorioek eragin dute mozkinen murrizketa. Hala ere, salmentengatiko diru-sarrerak egonkor mantendu dira.

Volkswagenek Alemanian duen lantegi baten irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Volkswagen Taldeak % 44,3 murriztu ditu bere irabazi garbiak 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta, 6.904 milioi euroko mozkinak lortuta, konpainia alemaniarrak astearte honetan jakinarazi duenez.

2025ean salmentengatiko diru-sarrerak , neurri handi batean, egonkor mantendu ziren aurreko urtearekin alderatuta, nahiz eta merkatu-ingurune ziurgabea izan.

Bestalde, emaitza operatiboa 8.900 milioi eurokoa izan zen, aurreko urtean baino % 53,5 txikiagoa. AEBetako muga-zergek, Porscheren produktuen estrategia doitzearekin lotutako gastuek, kanbio-ondorioek eta prezioen konbinazioaren ondorioek eragin dute irabazien murrizketa. Kostu-programak ezartzearen ondorio positiboek karga horiek partzialki konpentsatu zituzten.

Efektu bereziengatik doitua, hala nola berregituraketa-gastuengatik eta Porscheren produktuen estrategia doitzearekin lotutako gastuengatik, baina Estatu Batuetako muga-zergak barne, kalkulatutako marjina operatiboa % 4,6ra igo zen 2025ean.

2026rako, Volkswagen Taldearen aurreikuspenen arabera, salmentengatiko diru-sarrerak % 0 eta % 3 artean handituko dira 2026an, aurreko urtearekin alderatuta. Iragarpena oinarritzen da nazioarteko merkataritzako egungo muga-zergak indarrean mantenduko diren kasuan.

Volkswagen Automobilgintza Alemania Ekonomia

