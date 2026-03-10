Imanol Pradales, sobre Hithium: "Lo que es bueno para Navarra es bueno para nuestro país"

Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.