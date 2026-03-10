Imanol Pradales, sobre Hithium: "Lo que es bueno para Navarra es bueno para nuestro país"
El lehendakari Pradales ha querido felicitar públicamente a la presidenta María Chivite y al consejero Irujo, pese a reconocer q también el Gobierno Vasco ha trabajado mucho para atraer el proyecto de Hithium a Euskadi. Ha asegurado que la elección de Navarra es "una muy buena noticia" al recordar que "podría haber aterrizado en cualquier otro lugar de Europa".
Te puede interesar
La CNMC ordena "maximizar la supervisión" de las gasolineras ante la escalada de precios
Facua acusa a las gasolineras de aprovechar la volatilidad del crudo para inflar márgenes y reclama al Gobierno que intervenga para frenar lo que considera un comportamiento claramente especulativo.
El sector vasco de automoción facturó 24 853 millones de euros en 2025, un 1,9 % menos
Según ha informado el clúster de Automoción de Euskadi (Acicae), estos resultados son atribuibles al estancamiento de la producción de vehículos en algunos mercados con fuerte presencia vasca como Europa y Norteamérica.
Talgo inicia el proceso de selección para contratar a 200 personas en Álava
La empresa busca perfiles industriales de grado medio o superior e ingenierías. El objetivo es aumentar la capacidad industrial de la planta de Rivabellosa -la principal del grupo con unos 700 operarios actualmente- para hacer frente a la cartera de pedidos, que suma ya seis mil millones de euros.
Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"
Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.
Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra
María Chivite ha formalizado el anuncio avanzado ayer. Trabajan el acuerdo con "prudencia", y aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. La elección encaja dentro de la apuesta de Navarra por la energía y la creación de empleo, así como con el deseo de Hithium de expandirse en Europa.
Radio Taxi Donosti y las sidrerías refuerzan el transporte durante la temporada de txotx
La coordinación con taxistas locales y la activación de la Zona de Régimen Especial garantizan el servicio en municipios sidreros de Donostialdea.
Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 44,3 % en 2025, hasta 6900 millones de euros
La disminución de beneficios de la compañía alemana se ha debido a los aranceles estadounidenses, los gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, los efectos cambiarios y los efectos de la combinación de precios. No obstante, los ingresos por ventas en 2025 se han mantenido en gran medida estables.
El precio de la luz se dispara a su máximo en más de un año por el conflicto en Oriente Medio
Desde febrero de 2025 no se registraba un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico.
El precio del petróleo cae más del 6 % hasta los 92 dólares el barril de Brent
En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" el crudo redujo drásticamente la subida. El precio del gas natural ha abierto la sesión de este martes con una fuerte caída superior al 15 %, hasta los 47 euros por megavatio hora.