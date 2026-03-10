Hithium en Navarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Imanol Pradales, sobre Hithium: "Lo que es bueno para Navarra es bueno para nuestro país"

María Chivite e Iñigo Urkullu
18:00 - 20:00
María Chivite e Imanol Pradales. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Imanol Pradales, Hithium enpresari buruz: "Nafarroarentzat ona dena gure herriarentzat ona da"

Última actualización

El lehendakari Pradales ha querido felicitar públicamente a la presidenta María Chivite y al consejero Irujo, pese a reconocer q también el Gobierno Vasco ha trabajado mucho para atraer el proyecto de Hithium a Euskadi. Ha asegurado que la elección de Navarra es "una muy buena noticia" al recordar que "podría haber aterrizado en cualquier otro lugar de Europa".

Imanol Pradales María Chivite Industria Navarra Comunidad Autonóma Vasca Economía

Te puede interesar

Iñigo Ansola
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"

Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.

Cargar más
Publicidad
X