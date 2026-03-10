Hithium Nafarroan
Imanol Pradales, Hithium enpresari buruz: "Nafarroarako ona dena gure herrirako ona da"

María Chivite e Iñigo Urkullu
18:00 - 20:00
María Chivite eta Imanol Pradales. Argazkia: EFE.

Pradales lehendakariak publikoki zoriondu ditu Maria Chivite presidentea eta Irujo sailburua, nahiz eta aitortu Eusko Jaurlaritzak ere lan handia egin duela Hithiumen proiektua Euskadira erakartzeko. Nafarroa aukeratzea "oso albiste ona" dela esan du, eta gogorarazi du "Europako beste edozein tokitan" lur har zezakeela.

