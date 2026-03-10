Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"
Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.
Te puede interesar
Talgo inicia el proceso de selección para contratar a 200 personas en Álava
La empresa busca perfiles industriales de grado medio o superior e ingenierías. El objetivo es aumentar la capacidad industrial de la planta de Rivabellosa -la principal del grupo con unos 700 operarios actualmente- para hacer frente a la cartera de pedidos, que suma ya seis mil millones de euros.
Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra
María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. No obstante, la elección de Navarra encaja tanto en la apuesta de las políticas navarras en relación con la energía, y con la creación de empleo, como con el deseo de Hithium de expandirse hacia Europa.
Radio Taxi Donosti y las sidrerías refuerzan el transporte durante la temporada de txotx
La coordinación con taxistas locales y la activación de la Zona de Régimen Especial garantizan el servicio en municipios sidreros de Donostialdea.
Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 44,3 % en 2025, hasta 6900 millones de euros
La disminución de beneficios de la compañía alemana se ha debido a los aranceles estadounidenses, los gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, los efectos cambiarios y los efectos de la combinación de precios. No obstante, los ingresos por ventas en 2025 se han mantenido en gran medida estables.
El precio de la luz se dispara a su máximo en más de un año por el conflicto en Oriente Medio
Desde febrero de 2025 no se registraba un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico.
El precio del petróleo cae más del 6 % hasta los 92 dólares el barril de Brent
En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" el crudo redujo drásticamente la subida. El precio del gas natural ha abierto la sesión de este martes con una fuerte caída superior al 15 %, hasta los 47 euros por megavatio hora.
Será noticia: Huelga en los comedores escolares públicos de Euskadi, inversión de la empresa china Hithium en Navarra y Trump ve la guerra con Irán "prácticamente terminada"
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La empresa china Hithium invertirá 405 millones en Navarra con una planta de baterías que generaría 746 empleos
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, detallará esta mañana los planes de la empresa china. Según ha sabido EITB, la empresa habría optado finalmente por Navarra pese a que en mayo del año pasado firmó un memorando estratégico con el Ejecutivo vasco para explorar una posible implantación en Euskadi.
Huelga en los comedores escolares de la educación pública hasta el jueves
La primera jornada de paro ha comenzado con movilizaciones en Bilbao, mientras que mañana habrá protestas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.