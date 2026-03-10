Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"

María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. No obstante, la elección de Navarra encaja tanto en la apuesta de las políticas navarras en relación con la energía, y con la creación de empleo, como con el deseo de Hithium de expandirse hacia Europa.