Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñigo Ansola: "Poztu egiten nau inbertsio handi bat Euskal Herrira etortzeak"

Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.

Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra

María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. No obstante, la elección de Navarra encaja tanto en la apuesta de las políticas navarras en relación con la energía, y con la creación de empleo, como con el deseo de Hithium de expandirse hacia Europa.

