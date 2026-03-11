El Grupo para la Defensa Industrial se reúne hoy ante la incertidumbre por el conflicto de Oriente Próximo
La reunión, que se celebrará en el Parque Tecnológico de Zamudio y a la que asistirán representantes del Gobierno Vasco, empresas, clusters y otros agentes, tiene como objetivo analizar el posible impacto del alza de los precios de la energía en la industria vasca y adoptar medidas cuanto antes.
El Lehendakari, Imanol Pradales, reunirá hoy de forma urgente al Grupo para la Defensa Industrial en el Parque Tecnológico de Zamudio para analizar las consecuencias industriales del conflicto en Oriente Próximo y tomar medidas cuanto antes.
La alarma ante la evolución de los precios del petróleo y del gas en la industria de Euskadi, que está provocando directamente el encarecimiento de los carburantes en el sector, se ha disparado en un contexto en el que la guerra desatada con los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán es, hoy por hoy, la mayor amenaza a la que se enfrenta la industria vasca.
A la reunión asistirán el lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Industria, Mikel Jauregi, así como representantes de las principales instituciones de Euskadi, empresas, clusters y otros agentes.
La evolución de los mercados de la energía ha acentuado la preocupación en los últimos días El precio del petróleo ha registrado una notable tendencia alcista en la última semana y el lunes el barril de Brent alcanzó los 99 dólares Sin embargo, ayer los mercados se calmaron ligeramente y el precio cayó en torno a los 90 dólares, aunque la subida de la última semana ha rondado el 17%.
El precio del gas también se ha disparado, con una subida cercana al 5% en la última semana, lo que repercute directamente en los costes de la industria, especialmente en el encarecimiento de los costes logísticos.
Ante esta situación, en la reunión de hoy analizarán las medidas para hacer frente a la incertidumbre que genera la volatilidad de los precios. Entre otras cuestiones, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, se ha mostrado recientemente partidario de la posibilidad de poner límite a los precios del gas, entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia.
Te puede interesar
La nueva VLE de Mercedes, fabricada en Vitoria, se empezará a vender a finales de abril
Mercedes Benz ha presentado este martes en Stuttgart (Alemania) su nuevo vehículo VLE monovolumen de hasta ocho plazas. Es totalmente eléctrico y se va a fabricar en la planta de Vitoria-Gasteiz.
'Bizkaia Crowdlending': nuevo sistema de financiación para pequeñas empresas de Bizkaia
La Diputación Foral y Elkargi ponen en marcha un nuevo sistema de financiación para que las pequeñas empresas vizcaínas tengan más fuentes de ingresos. Los ciudadanos podrán financiar sin riesgo, pues las aportaciones tendrán la plena garantía de Elkargi.
El Brent baja de la barrera de los 90 dólares ante las declaraciones de los líderes mundiales sobre la guerra de Irán
En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" comenzó la recesión del precio del crudo, hasta quedar en torno a los 86 dólares. Los mercados del gas natural y la electricidad también se están tranquilizando, el gas baja casi un 9 % y el precio de la electricidad descenderá el miércoles un 24 %.
Alcanzan un preacuerdo en la negociación del convenio de los comedores escolares y la huelga queda desconvocada
Según ha adelantado LAB, el acuerdo recoge "importantes mejoras laborales, salariales y sociales". Por su parte, ELA ha anunciado que no firma el pacto "por no cumplir los mínimos exigidos por las plantillas".
Imanol Pradales, sobre Hithium: "Lo que es bueno para Navarra es bueno para nuestro país"
El lehendakari Pradales ha querido felicitar públicamente a la presidenta María Chivite y al consejero Irujo, pese a reconocer q también el Gobierno Vasco ha trabajado mucho para atraer el proyecto de Hithium a Euskadi. Ha asegurado que la elección de Navarra es "una muy buena noticia" al recordar que "podría haber aterrizado en cualquier otro lugar de Europa".
La CNMC ordena "maximizar la supervisión" de las gasolineras ante la escalada de precios
Facua acusa a las gasolineras de aprovechar la volatilidad del crudo para inflar márgenes y reclama al Gobierno que intervenga para frenar lo que considera un comportamiento claramente especulativo.
El sector vasco de automoción facturó 24 853 millones de euros en 2025, un 1,9 % menos
Según ha informado el clúster de Automoción de Euskadi (Acicae), estos resultados son atribuibles al estancamiento de la producción de vehículos en algunos mercados con fuerte presencia vasca como Europa y Norteamérica.
Talgo inicia el proceso de selección para contratar a 200 personas en Álava
La empresa busca perfiles industriales de grado medio o superior e ingenierías. El objetivo es aumentar la capacidad industrial de la planta de Rivabellosa -la principal del grupo con unos 700 operarios actualmente- para hacer frente a la cartera de pedidos, que suma ya seis mil millones de euros.
Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"
Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.