El Lehendakari, Imanol Pradales, reunirá hoy de forma urgente al Grupo para la Defensa Industrial en el Parque Tecnológico de Zamudio para analizar las consecuencias industriales del conflicto en Oriente Próximo y tomar medidas cuanto antes.

La alarma ante la evolución de los precios del petróleo y del gas en la industria de Euskadi, que está provocando directamente el encarecimiento de los carburantes en el sector, se ha disparado en un contexto en el que la guerra desatada con los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán es, hoy por hoy, la mayor amenaza a la que se enfrenta la industria vasca.

A la reunión asistirán el lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Industria, Mikel Jauregi, así como representantes de las principales instituciones de Euskadi, empresas, clusters y otros agentes.

La evolución de los mercados de la energía ha acentuado la preocupación en los últimos días El precio del petróleo ha registrado una notable tendencia alcista en la última semana y el lunes el barril de Brent alcanzó los 99 dólares Sin embargo, ayer los mercados se calmaron ligeramente y el precio cayó en torno a los 90 dólares, aunque la subida de la última semana ha rondado el 17%.

El precio del gas también se ha disparado, con una subida cercana al 5% en la última semana, lo que repercute directamente en los costes de la industria, especialmente en el encarecimiento de los costes logísticos.

Ante esta situación, en la reunión de hoy analizarán las medidas para hacer frente a la incertidumbre que genera la volatilidad de los precios. Entre otras cuestiones, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, se ha mostrado recientemente partidario de la posibilidad de poner límite a los precios del gas, entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia.