Hoy es noticia
INDUSTRIA VASCA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Grupo para la Defensa Industrial se reúne hoy ante la incertidumbre por el conflicto de Oriente Próximo

La reunión, que se celebrará en el Parque Tecnológico de Zamudio y a la que asistirán representantes del Gobierno Vasco, empresas, clusters y otros agentes, tiene como objetivo analizar el posible impacto del alza de los precios de la energía en la industria vasca y adoptar medidas cuanto antes.

Euskaraz irakurri: Ekialde Hurbileko gatazkak piztutako ziurgabetasunaren aurrean bilduko da gaur Industria Defendatzeko taldea
author image

EITB

Última actualización

El Lehendakari, Imanol Pradales, reunirá hoy de forma urgente al Grupo para la Defensa Industrial en el Parque Tecnológico de Zamudio para analizar las consecuencias industriales del conflicto en Oriente Próximo y tomar medidas cuanto antes.

La alarma ante la evolución de los precios del petróleo y del gas en la industria de Euskadi, que está provocando directamente el encarecimiento de los carburantes en el sector, se ha disparado en un contexto en el que la guerra desatada con los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán es, hoy por hoy, la mayor amenaza a la que se enfrenta la industria vasca.

A la reunión asistirán el lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Industria, Mikel Jauregi, así como representantes de las principales instituciones de Euskadi, empresas, clusters y otros agentes.

La evolución de los mercados de la energía ha acentuado la preocupación en los últimos días El precio del petróleo ha registrado una notable tendencia alcista en la última semana y el lunes el barril de Brent alcanzó los 99 dólares Sin embargo, ayer los mercados se calmaron ligeramente y el precio cayó en torno a los 90 dólares, aunque la subida de la última semana ha rondado el 17%.

El precio del gas también se ha disparado, con una subida cercana al 5% en la última semana, lo que repercute directamente en los costes de la industria, especialmente en el encarecimiento de los costes logísticos.

Ante esta situación, en la reunión de hoy analizarán las medidas para hacer frente a la incertidumbre que genera la volatilidad de los precios. Entre otras cuestiones, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, se ha mostrado recientemente partidario de la posibilidad de poner límite a los precios del gas, entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia.

Industria Economía

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) FILED - 16 August 2019, Lower Saxony, Emlichheim: Oil pumps operate at Wintershall Dea oil well. Photo: Mohssen Assanimoghaddam/dpa 16/8/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Brent baja de la barrera de los 90 dólares ante las declaraciones de los líderes mundiales sobre la guerra de Irán

En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" comenzó la recesión del precio del crudo, hasta quedar en torno a los 86 dólares. Los mercados del gas natural y la electricidad también se están tranquilizando, el gas baja casi un 9 % y el precio de la electricidad descenderá el miércoles un 24 %.

Iñigo Ansola
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"

Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.

Cargar más
Publicidad
X