Ekialde Hurbileko gatazkak piztutako ziurgabetasunaren aurrean bilduko da gaur Industria Defendatzeko taldea
Ekialde Hurbileko gatazkak industrian izan ditzakeen ondorioak aztertzeko eta neurriak lehenbailehen hartzeko, Imanol Pradales lehendakariak premiaz elkartuko du gaur Industria Defendatzeko taldea. Bilera Zamudioko Parke Teknologikoan egingo dute.
Alarma piztu da Euskadiko industrian petrolioaren eta gasaren prezioen bilakaeraren aurrean, erregaien garestitzea zuzenean eragiten ari baita sektorean. Testuinguru horretan, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako erasoekin piztu den gerra da, gaur-gaurkoz, euskal industriak duen mehatxurik handiena.
Bileran izango dira Imanol Pradales lehendakaria eta Mikel Jauregi Industria sailburua, baita Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariak, enpresak, klusterrak eta beste hainbat eragile ere.
Energiaren merkatuen bilakaerak kezka areagotu du azken egunotan. Petrolioaren prezioak goranzko joera nabarmena izan du azken astean, eta astelehenean Brent upela 99 dolarretara iritsi zen. Atzo, ordea, merkatuak zertxobait baretu ziren eta prezioa 90 dolar ingurura jaitsi zen, baina hala ere azken asteko igoera %17 ingurukoa izan da.
Gasaren prezioak ere gora egin du, %5 inguruko igoerarekin azken astean, eta horrek eragin zuzena du industriaren kostuetan, bereziki kostu logistikoen garestitzean.
Egoera horren aurrean, prezioen aldakortasunak sortzen duen ziurgabetasunari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte gaurko bileran. Besteak beste, Mikel Jauregi Industria sailburua gasaren prezioei muga jartzeko aukeraren alde agertu da berriki, Euskadi Irratiko Faktoria saioan egindako elkarrizketan.
Zure interesekoa izan daiteke
Mercedesen VLE berria Gasteizen fabrikatuko dute
Mercedes Benzek monobolumen VLE ibilgailu berria aurkeztu du astearte honetan Stuttgarten (Alemania). Erabat elektrikoa da eta Gasteizko lantegian egingo dute.
'Bizkaia Crowdlending': Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berria
Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berri bat jarri dute martxan Foru Aldundiak eta Elkargik. Herritarrek aukera izango dute enpresa txikiak arriskurik gabe finantzatzeko. Izan ere, ekarpenek Elkargiren berme osoa izango dute.
Brentaren prezioa 90 dolarretik jaitsi da agintariek Irango Gerrari buruz egindako adierazpenen ondotik
Bezperan, petrolio upela 120 dolarrera iritsi zen, baina Trumpek Irango gerra "ia amaituta" zegoela esan ostean, prezioek beheranzko bideari ekin zioten eta 86 dolarren bueltan geratu da. Gas naturalaren eta elektrizitatearen merkatuak ere lasaitzen ari dira; gasa ia % 9 jaitsi da eta elektrizitatearen prezioa % 24 murriztuko da asteazkenean.
Aurreakordioa lortu dute eskola jangeletako negoziazioan, eta greba deialdia bertan behera geratu da
LABek jakinarazi duenez, "lan, soldata eta gizarte arloko hobekuntza garrantzitsuak" jasotzen ditu akordioak, eta "lorpen historikoa" da. Bere aldetik, ELAk aurreratu du ez duela sinatuko ituna, "langileek eskatutako gutxienekoak betetzen ez dituelako".
Erregaien prezioen igoera gainbegiratzen ari da Espainiako Gobernua, arau-hausterik izan den argitzeko
Facua kontsumitzaileen elkarteak salatu du Irango gerra baliatzen ari direla gasolindegiak, prezioak puzteko. Jokabide "espekulatibo" horren aurrean, esku hartzeko eskatu dio Espainiako Gobernuari.
Imanol Pradales, Hithium enpresari buruz: "Nafarroarako ona dena gure herrirako ona da"
Pradales lehendakariak publikoki zoriondu ditu Maria Chivite presidentea eta Irujo sailburua, nahiz eta aitortu Eusko Jaurlaritzak ere lan handia egin duela Hithiumen proiektua Euskadira erakartzeko. Nafarroa aukeratzea "oso albiste ona" dela esan du, eta gogorarazi du "Europako beste edozein tokitan" lur har zezakeela.
EAEko automobilgintza sektoreak 24.853 milioi euro fakturatu zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 1,9 gutxiago
Euskadiko automobilgintza klusterrak (Acicae) jakinarazi duenez, emaitza horiek etorri dira EAEk presentzia handia duten zenbait merkatutan, hala nola Europan eta Ipar Amerikan, ibilgailuen ekoizpena gelditu egin delako.
Talgok 200 langile kontratatzeko prozesua abiatu du Araban
Erdi-mailako edo goi-mailako profil industrialeko langileak eta ingeniariak kontratatuko ditu enpresak. Egun 700 behargin inguru dituen Ribabellosako lantegiaren gaitasun industriala handitu nahi dute, sei mila milioi euroko eskaera-zorroari aurre egiteko.
Iñigo Ansola: "Poztu egiten nau inbertsio handi bat Euskal Herrira etortzeak"
Txinako Hithium Energy enpresak Euskadira etortzeko asmoa alde batera utzi eta Nafarroaren alde egin duela jakin ostean, Bizkai Buru Batzarraren presidente Iñigo Ansolak esan du ez dela sartuko lurraldeen arteko lehian. Nafarroagatik pozten dela adierazi du, Txinako enpresa Foru Erkidegoan egoteak EAEn ere eragin positiboa izango duela uste duelako Ansolak.