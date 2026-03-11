EUSKAL INDUSTRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ekialde Hurbileko gatazkak piztutako ziurgabetasunaren aurrean bilduko da gaur Industria Defendatzeko taldea

Zamudioko Parke Teknologikoan egingo dute bilera, eta bertan izango dira Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, enpresak, klusterrak eta beste hainbat eragile. Energiaren prezioen gorakadak euskal industrian izan dezakeen eragina aztertzea eta neurriak lehenbailehen hartzea izango dute helburu.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbileko gatazkak industrian izan ditzakeen ondorioak aztertzeko eta neurriak lehenbailehen hartzeko, Imanol Pradales lehendakariak premiaz elkartuko du gaur Industria Defendatzeko taldea. Bilera Zamudioko Parke Teknologikoan egingo dute.

Alarma piztu da Euskadiko industrian petrolioaren eta gasaren prezioen bilakaeraren aurrean, erregaien garestitzea zuzenean eragiten ari baita sektorean. Testuinguru horretan, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako erasoekin piztu den gerra da, gaur-gaurkoz, euskal industriak duen mehatxurik handiena.

Bileran izango dira Imanol Pradales lehendakaria eta Mikel Jauregi Industria sailburua, baita Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariak, enpresak, klusterrak eta beste hainbat eragile ere.

Energiaren merkatuen bilakaerak kezka areagotu du azken egunotan. Petrolioaren prezioak goranzko joera nabarmena izan du azken astean, eta astelehenean Brent upela 99 dolarretara iritsi zen. Atzo, ordea, merkatuak zertxobait baretu ziren eta prezioa 90 dolar ingurura jaitsi zen, baina hala ere azken asteko igoera %17 ingurukoa izan da.

Gasaren prezioak ere gora egin du, %5 inguruko igoerarekin azken astean, eta horrek eragin zuzena du industriaren kostuetan, bereziki kostu logistikoen garestitzean.

Egoera horren aurrean, prezioen aldakortasunak sortzen duen ziurgabetasunari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte gaurko bileran. Besteak beste, Mikel Jauregi Industria sailburua gasaren prezioei muga jartzeko aukeraren alde agertu da berriki, Euskadi Irratiko Faktoria saioan egindako elkarrizketan.

Industria Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X