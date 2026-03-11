Hoy es noticia
Guerra en Oriente Medio
Jainaga prevé un 2026 "catastrófico" por la crisis energética provocada por la guerra

Euskaraz irakurri: Jainagak 2026 "katastrofikoa" aurreikusi du gerrak eragindako krisi energetikoagatik
EITB

La guerra en Oriente Medio ha abierto una nueva crisis energética, y los empresarios no creen que acabe pronto. Por ello, piden medidas “rápidas y contundentes”, como bajar los impuestos, y apostar por alternativas que reduzcan la dependencia energética.

Oriente Próximo Empresarios Energía Comunidad Autonóma Vasca Economía

El Brent baja de la barrera de los 90 dólares ante las declaraciones de los líderes mundiales sobre la guerra de Irán

En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" comenzó la recesión del precio del crudo, hasta quedar en torno a los 86 dólares. Los mercados del gas natural y la electricidad también se están tranquilizando, el gas baja casi un 9 % y el precio de la electricidad descenderá el miércoles un 24 %.

