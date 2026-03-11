Albiste da
GERRA EKIALDE HURBILEAN

Jainagak 2026a urte "katastrofikoa" izango dela aurreikusi du, gerrak eragindako krisi energetikoagatik

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbileko gerrak beste krisi energetiko bat ekarri du, eta enpresariek ez dute uste laster amaituko denik. Horregatik, neurri "azkarrak eta sendoak" eskatu dituzte, hala nola zergak jaistea eta mendekotasun energetikoa murriztuko duten alternatiben alde egitea.

Ekialde Hurbila Enpresaburuak Energia Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

