Identificado un hombre tras encadenarse a la verja del Parlamento Vasco en una protesta por la huelga general del 17 de marzo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gizon bat identifikatu dute Eusko Legebiltzarreko burdin hesira kateatu ostean, martxoaren 17ko greba orokorra salatzeko
Agentes de la Ertzaintza le han conminado a desatarse y ante su negativa a hacerlo un ertzaina ha roto la cadena con una cizalla y ha procedido a su identificación. Con esta acción, en la que también han tirado pelotas con el lema de la huelga a la entrada interior del Parlamento Vasco, LAB ha querido recordar los motivos de la convocatoria y subrayar que "la pelota está en el tejado" del Gobierno Vasco para contar con un salario mínimo propio, según ha explicado el representantes de LAB Bittor González.

Parlamento Vasco Sindicato LAB Huelgas Economía

X