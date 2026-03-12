Identificado un hombre tras encadenarse a la verja del Parlamento Vasco en una protesta por la huelga general del 17 de marzo
Agentes de la Ertzaintza le han conminado a desatarse y ante su negativa a hacerlo un ertzaina ha roto la cadena con una cizalla y ha procedido a su identificación. Con esta acción, en la que también han tirado pelotas con el lema de la huelga a la entrada interior del Parlamento Vasco, LAB ha querido recordar los motivos de la convocatoria y subrayar que "la pelota está en el tejado" del Gobierno Vasco para contar con un salario mínimo propio, según ha explicado el representantes de LAB Bittor González.
Será noticia: Precio del petróleo, activación del escudo industrial en Euskadi y huelga indefinida en Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Gobierno Vasco activará el escudo industrial para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio
En la reunión del Grupo para la Defensa Industrial, el lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que su Ejecutivo prepara “un primer paquete de medidas por si la situación se alarga y se complica”, e insta al Gobierno de España y la UE a hacer lo mismo.
Jainaga prevé un 2026 "catastrófico" por la crisis energética provocada por la guerra
La guerra en Oriente Medio ha abierto una nueva crisis energética, y los empresarios no creen que acabe pronto. Por ello, piden medidas “rápidas y contundentes”, como bajar los impuestos, y apostar por alternativas que reduzcan la dependencia energética.
La Agencia Internacional de la Energía sacará al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas
El objetivo de esta medida es compensar la pérdida de oferta de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.
Convocan una huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos Amurrio a partir del día 16 de marzo
El paro comenzará en el turno de noche del 15 de marzo (a las 22:00 horas), pero al estar previamente convocado para ese día un paro de cuatro horas, en realidad es efectiva a partir de este próximo domingo a las 18:00 horas de la tarde.
¿Qué son las reservas estratégicas de la IEA y cómo se pueden utilizar en esta crisis?
Los países de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) tienen unas reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a situaciones de crisis, en particular cuando hay una interrupción de suministro, que serán utilizadas ahora, en el contexto de conflicto abierto en Oriente Próximo, para dar un mensaje de tranquilidad al mercado y aligerar presión.
Los anguleros advierten de que apartarles de los ríos favorecerá la pesca ilegal
La Asociación de Anguleros de Euskadi ha denunciado en el Parlamento Vasco que la suspensión de la pesca profesional de angula puede tener efectos contraproducentes, porque los pescadores actúan como vigilantes de los ríos y ayudan a detectar vertidos, especies invasoras o capturas ilegales.
Osakidetza celebrará en junio los primeros exámenes de la OPE conjunta 2023-2025
El Gobierno Vasco publicará en marzo las bases específicas de nueve categorías de la convocatoria, que suma 5425 plazas, 2160 de ellas de nueva creación.
El Grupo para la Defensa Industrial se reúne hoy ante la incertidumbre por el conflicto de Oriente Próximo
La reunión, que se celebrará en el Parque Tecnológico de Zamudio y a la que asistirán representantes del Gobierno Vasco, empresas, clusters y otros agentes, tiene como objetivo analizar el posible impacto del alza de los precios de la energía en la industria vasca y adoptar medidas cuanto antes.