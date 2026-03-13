El cierre del estrecho de Ormuz sitúa el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba por encima de los 100 dólares a primera hora de este viernes, antes de la apertura de las Bolsas en Europa. De esta manera, se situaba muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,3%, hasta los 96 dólares por barril.
El precio del barril de crudo de calidad Brent superó este jueves la cota de los 100 dólares. Poco antes, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se pronunciaba a favor de seguir bloqueando el estrecho de Ormuz como parte de la estrategia del país persa en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.
Este viernes, el precio del Brent ha amanecido algo por encima de los 100 dólares el barril; sin embargo, poco después ha virado al alza y se revaloriza un 0,5%, muy cerca de los 101 dólares.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente". La medida ha sido aprobada pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.
Te puede interesar
Comprar huevos sube un 30% en un año y la fruta aumenta un 6% en un mes
El aumento de los precios de los alimentos se mantiene en febrero, con los huevos y la fruta fresca liderando los encarecimientos. La cesta de la compra experimenta subidas mensuales y anuales que reflejan tensiones en distintos productos básicos.
El IPC sube una décima en Euskadi y se sitúa en el 2,4% en febrero
Tras tres meses consecutivos de descensos, la inflación interanual frena su caída en febrero en Euskadi, impulsada por el encarecimiento de la restauración y los alimentos, mientras que la electricidad se abarata.
Será noticia: Votación del ERE en Tubos Reunidos, primer mensaje de Mojtaba Jameneí y carta de Pradales a Sánchez
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Gestamp prevé eliminar hasta 280 empleos en su planta de Abadiño en los próximos cinco años
La reducción de plantilla se debe a la caída prevista de la carga de trabajo tras la menor adjudicación de piezas para la nueva plataforma de furgonetas eléctricas de Mercedes. La empresa plantea salidas voluntarias y una alternativa para el colectivo que debía acceder al contrato de relevo en 2026.
Los delegados de UGT en Amurrio votarán contra el ERE y lo abocan al fracaso
Según ha informado UGT, tras la reunión mantenida con todos sus integrantes, y una vez analizada la situación planteada por la empresa, se ha acordado "por unanimidad" manifestar su desacuerdo con el ERE planteado por la empresa, ya que considera que "no se ha demostrado de forma suficiente la necesidad de adoptar una medida de este calibre".
La plantilla de Tubos Reunidos de Trapagaran apoya casi por unanimidad el acuerdo del ERE
No obstante, ese apoyo no será suficiente para dar el visto bueno a la oferta de la empresa, dado que, tanto ELA como LAB, ESK y UGT en Amurrio han anunciado que lo rechazarán, por lo que contarían ya con mayoría: siete de los 13 representantes de la comisión negociadora del ERE.
ELA asume que la situación de Tubos Reunidos puede tener consecuencias en el sindicato
Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA, sostiene que el "problema interno" que ELA ha tenido en Tubos Reunidos de Trapagaran "muestra la fortaleza de un sindicato que antepone valores y principios a intereses corporativos".
Álava prepara un paquete de medidas fiscales de apoyo a las empresas por la guerra de Irán
La Diputación de Álava está diseñando una serie de medidas para paliar los posibles efectos de un alargamiento de la guerra en Irán. "Utilizaremos, entre otros mecanismos, nuestra capacidad fiscal para aplicar de manera urgente y extraordinaria medidas concretas que alivien las tensiones financieras de las empresas", ha dicho el diputado general de Álava, Ramiro González.
Kutxabank logra en 2025 un resultado récord de 641,3 millones, un 19,7 % más
La entidad atribuye sus resultados de 2025 al fuerte crecimiento de su actividad comercial y al buen rendimiento de sus principales líneas estratégicas de expansión y diversificación. Durante el año, la concesión de nuevas hipotecas aumentó un 26,3 %, mientras que el apoyo financiero a empresas impulsó el negocio mayorista.