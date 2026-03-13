El cierre del estrecho de Ormuz sitúa el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba por encima de los 100 dólares a primera hora de este viernes, antes de la apertura de las Bolsas en Europa. De esta manera, se situaba muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,3%, hasta los 96 dólares por barril.

El precio del barril de crudo de calidad Brent superó este jueves la cota de los 100 dólares. Poco antes, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se pronunciaba a favor de seguir bloqueando el estrecho de Ormuz como parte de la estrategia del país persa en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Este viernes, el precio del Brent ha amanecido algo por encima de los 100 dólares el barril; sin embargo, poco después ha virado al alza y se revaloriza un 0,5%, muy cerca de los 101 dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente". La medida ha sido aprobada pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.