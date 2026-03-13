Gerraren ondorioak
Ormuzko itsasartearen itxierak Brent petrolioa 100 dolarren langaren gainetik kokatu du

AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik 72 dolarretan zegoen. AEBetako Ogasun Departamentuak lizentzia eman du ontzietan kargatuta dagoen Errusiako petrolioa erostea baimentzeko.

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
Ormuz itsasartearen irudia. Argazkia: EFE
Europan erreferentzia den Brent petrolioaren prezioa 100 dolarren gainetik kotizatzen ari da ostiral honetan, Europako burtsak ireki aurretik. Alde nabarmena dago orain dela aste batzuk zegoen egoerarekin alderatuta: AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik 72 dolarretan zegoen.

West Texas Intermediate (WTI) petrolio gordinaren kasuan —AEBetan erreferentzia dena— % 0,3 igo da, 96 dolarrera upel bakoitzeko.

Brent kalitateko petrolio gordinaren upelaren prezioak ostegunean 100 dolarren langa gainditu zuen. Arrazoia Iranen zegoen. Pixka bat lehenago, Iraneko buruzagi goren berriak, Mojtaba Jamenei aiatolak, adierazi zuen Ormuzko itsasartea blokeatzen jarraituko zuela, Persiako herrialdearen estrategiaren parte gisa, AEBen eta Israelen erasoen erantzun modura.

Ostiral honetan, Brent petrolioaren prezioa 100 dolar baino zertxobait gainetik hasi da eguna; hala ere, handik gutxira gora egin du eta % 0,5 garestitu da, ia 101 dolarretara iritsiz.

AEBetako Ogasun Departamentuak lizentzia eman du dagoeneko ontzietan kargatuta dagoen Errusiako petrolioa erostea baimentzeko, “dagoeneko existitzen den horniduraren irismen globala handitzeko” helburuarekin. Neurria onartu da Moskuri Ukrainako gerragatik ezarritako zigorrek indarrean jarraitzen duten arren, eta petrolioaren prezioak igo egin direlako Ormuzko itsasarteko trafikoa eten delako; izan ere, bertatik igarotzen da munduko petrolio eta gasaren bostena.

