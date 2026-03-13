ECONOMÍA
El IPC sube una décima en Euskadi y se sitúa en el 2,4% en febrero

Tras tres meses consecutivos de descensos, la inflación interanual frena su caída en febrero en Euskadi, impulsada por el encarecimiento de la restauración y los alimentos, mientras que la electricidad se abarata.
(Foto de ARCHIVO) Carro de la compra en un supermercado. EUROPA PRESS 14/11/2025
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: KPI hamarren bat igo da Euskadin eta % 2,4an kokatu da otsailean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual subió una décima en Euskadi en febrero, hasta el 2,4%. Por territorios, Álava se mantuvo en el 2,6%, Bizkaia subió hasta el 2,7% y Gipuzkoa alcanzó el 2%. En comparación con enero, el IPC en la comunidad autónoma creció medio punto.

El repunte se debe principalmente a la subida de precios en restaurantes, servicios de alojamiento y alimentos, mientras que la electricidad se abarata, lo que suaviza el incremento general. La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, escaló una décima hasta el 2,7%, su valor más alto desde agosto de 2024.

Datos en España 

En España, el IPC se mantuvo en el 2,3%, con la bajada de la electricidad compensando el encarecimiento de los alimentos y los servicios. En términos mensuales, el IPC español subió un 0,4%, su mayor incremento desde octubre de 2025, debido al encarecimiento de restauración, transporte y alimentos. El IPC armonizado (IPCA) se situó en el 2,5% interanual, con una variación mensual también del 0,4%.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, advirtió que los datos de febrero aún no reflejan el impacto de la subida de precios energéticos derivada de la guerra en Irán, que sí se notará en marzo.

