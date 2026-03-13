EKONOMIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

KPIa hamarren bat igo da Euskadin eta % 2,4an egon da otsailean

Hiru hilabetez jarraian behera egin ondoren, urte arteko inflazioak behera egin du otsailean Euskadin, jatetxeen eta elikagaien garestitzeagatik. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da.

(Foto de ARCHIVO) Carro de la compra en un supermercado. EUROPA PRESS 14/11/2025
Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Urte arteko Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI) hamarren bat igo zen Euskadin otsailean, % 2,4raino. Lurraldeka, Arabak % 2,6ri eutsi zion, Bizkaiak % 2,7ri eta Gipuzkoak % 2ri.

Igoera, batez ere, jatetxeetako, ostatu-zerbitzuetako eta elikagaietako prezioen igoerari zor zaio. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da, eta horrek hazkunde orokorra arindu du. Azpiko inflazioa, elaboratu gabeko elikagaiak eta produktu energetikoak alde batera utzita, hamarren bat igo zen % 2,7ra arte, balio handiena 2024ko abuztutik.

Espainiako datuak

Espainian, KPIa % 2,3an mantendu da, elektrizitatearen jaitsierarekin, elikagaien eta zerbitzuen garestitzea konpentsatuz. Hileroko terminoetan, Espainiako KPIa % 0,4 igo zen, hazkunderik handiena 2025eko urriaz geroztik, jatetxeak, garraioa eta elikagaiak garestitu zirelako. KPI harmonizatua (KPI) urte arteko % 2,5ekoa izan zen, eta hileko aldakuntza ere % 0,4koa izan zen.

Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak ohartarazi du otsaileko datuek oraindik ez dutela islatzen Irango gerrak eragindako energia-prezioen igoeraren eragina, martxoan nabarituko dena.

KPIa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Tubos Reunidos Trapagarango langileak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubos Reunidosen aferak barne-krisia eragin du ELAn, eta Trapagarango afiliatuek baztertuta daudela adierazi dute

Trapagarango lantegiko ELAko ordezkariek afiliazio ia osoaren babesa jaso dute; % 94ko aldeko boto eskuratuta. Sindikatuak, bere aldetik, ohar bat argitaratu du esanez, ez duela onartuko bere izenean "langile batzuek erabakitzea beste batzuk direla kaleratuak". Enpresaren "tentazioan erortzea gizatiarra" dela adierazi du, baina "sindikalki onartezina" dela berretsi du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X