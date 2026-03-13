KPIa hamarren bat igo da Euskadin eta % 2,4an egon da otsailean
Hiru hilabetez jarraian behera egin ondoren, urte arteko inflazioak behera egin du otsailean Euskadin, jatetxeen eta elikagaien garestitzeagatik. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da.
Urte arteko Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI) hamarren bat igo zen Euskadin otsailean, % 2,4raino. Lurraldeka, Arabak % 2,6ri eutsi zion, Bizkaiak % 2,7ri eta Gipuzkoak % 2ri.
Igoera, batez ere, jatetxeetako, ostatu-zerbitzuetako eta elikagaietako prezioen igoerari zor zaio. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da, eta horrek hazkunde orokorra arindu du. Azpiko inflazioa, elaboratu gabeko elikagaiak eta produktu energetikoak alde batera utzita, hamarren bat igo zen % 2,7ra arte, balio handiena 2024ko abuztutik.
Espainiako datuak
Espainian, KPIa % 2,3an mantendu da, elektrizitatearen jaitsierarekin, elikagaien eta zerbitzuen garestitzea konpentsatuz. Hileroko terminoetan, Espainiako KPIa % 0,4 igo zen, hazkunderik handiena 2025eko urriaz geroztik, jatetxeak, garraioa eta elikagaiak garestitu zirelako. KPI harmonizatua (KPI) urte arteko % 2,5ekoa izan zen, eta hileko aldakuntza ere % 0,4koa izan zen.
Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak ohartarazi du otsaileko datuek oraindik ez dutela islatzen Irango gerrak eragindako energia-prezioen igoeraren eragina, martxoan nabarituko dena.
Ormuzko itsasartearen itxierak Brent petrolioa 100 dolarren langaren gainetik kokatu du
AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik 72 dolarretan zegoen. AEBetako Ogasun Departamentuak lizentzia eman du ontzietan kargatuta dagoen Errusiako petrolioa erostea baimentzeko.
Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko enplegu espedientearen bozketa, Mojtaba Khameneiren lehen mezua eta Pradalesek Sanchezi bidalitako gutuna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gestampek 280 lanpostu suntsituko ditu Abadiñoko lantegian datozen bost urteetan
Mercedesen furgoneta elektriko berrirako piezak gutxiago esleitu ondoren aurreikusitako lan-kargaren beherakadaren ondorioz murriztuko dute plantilla. Enpresak borondatezko irteerak eta alternatibak proposatu ditu 2026an txanda-kontratua lortu behar zuen kolektiboarentzat.
Amurrioko UGTko ordezkariek erregulazioko espedientearen aurka bozkatuko dute, eta ez du aurrera egingo
UGTk jakinarazi duenez, afiliatuekin izandako bileran, enpresaren azken eskaintzari ezetz esatea erabaki dute "aho batez", "neurriz kanpokoa" dela iritzita.
Trapagarango Tubos Reunidoseko langileek ia aho batez babestu dute erregulazioko espedientea ontzat ematea
Hala ere, babes hori ez da nahikoa izango enpresaren eskaintzari oniritzia emateko; izan ere, ELAk, LABek, ESK-k eta UGTk Amurrion iragarri dutenez, errefusatu egingo dute, eta, beraz, gehiengoa izango lukete dagoeneko.
ELAk onartu du Tubos Reunidosen egoerak ondorioak izan ditzakeela sindikatuan
Pello Igeregi ELAko negoziazio kolektiboko arduradunaren arabera, "ELAk barne arazo bat izan du Trapagarango Tubos Reunidosen. Krisi honek balioak eta printzipioak interes korporatiboen gainetik jartzen dituen sindikatuaren sendotasuna erakusten du".
Arabako Aldundia enpresei laguntzeko neurri fiskalak prestazen ari da, Irango gerraren ondorioei aurre egiteko
Arabako Foru Aldundia hainbat neurri fiskal prestatzen ari da, Irango gerraren aurrean, enpresei laguntzeko. "Gure gaitasun fiskala erabiliko dugu, besteak beste, enpresen finantza-tentsioak arinduko dituzten neurri zehatzak premiaz eta ohiz kanpo aplikatzeko", esan du Ramiro Gonzalez Arabako diputatu nagusiak.
Kutxabankek 641,3 milioiko emaitza errekorra lortu du 2025ean, % 19,7 gehiago
Erakundeak bere merkataritza-jardueraren hazkunde handiari eta hedapen eta dibertsifikazioko ildo estrategiko nagusien errendimendu sendoari egotzi dizkie 2025eko emaitzak. Urtean zehar, hipoteka berrien emakidak % 26,3 egin zuen gora, eta enpresei emandako finantza-laguntzak handizkako negozioa bultzatu zuen.
Tubos Reunidosen aferak barne-krisia eragin du ELAn, eta Trapagarango afiliatuek baztertuta daudela adierazi dute
Trapagarango lantegiko ELAko ordezkariek afiliazio ia osoaren babesa jaso dute; % 94ko aldeko boto eskuratuta. Sindikatuak, bere aldetik, ohar bat argitaratu du esanez, ez duela onartuko bere izenean "langile batzuek erabakitzea beste batzuk direla kaleratuak". Enpresaren "tentazioan erortzea gizatiarra" dela adierazi du, baina "sindikalki onartezina" dela berretsi du.