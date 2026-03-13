ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Jauregi se pregunta "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri:
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, se ha preguntado "quién es el valiente" que se atreve a invertir en Tubos Reunidos, que además de la deuda acumulada, ahora se vé impactada por los efectos de la guerra en Oriente Medio. En Radio Euskadi, Jauregi ha advertido del "doble schock" que ha impactado en la industria vasca, ya que después de los aranceles de la Administración Trump, se ha visto afectada por la guerra de EE. UU. contra Irán en el ámbito energético, el logístico y por la pérdida de mercados.

