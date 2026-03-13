ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Jauregik galdetu du ea "nor den ausarta" Tubos Reunidosen inbertitzera ausartzen dena

18:00 - 20:00
EITB

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak bere buruari galdetu dio ea "nor den ausarta" Tubos Reunidosen inbertitzera ausartzen dena, pilatutako zorraz gain, orain Ekialde Ertaineko gerraren ondorioek ere jo baitute. Radio Euskadin, Jauregik ohartarazi du horrek "shock bikoitza" eragin duela euskal industrian; izan ere, Trumpen Administrazioaren muga-zergen ondoren, AEBk Iranen aurka egindako gerrak eragina izan du energiaren, logistikaren eta merkatuen galeraren alorrean.

Industria Ekonomia

