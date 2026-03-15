Personal médico inicia este lunes su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio

Personal médico y facultativo de todo el Estado español están convocados a partir de este lunes a una nueva semana de huelga, la segunda de este año dirigida a mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.



Las jornadas de huelga se prolongarán hasta el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).



Desde los paros que tuvieron lugar en febrero, no se han producido "contactos formales" entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, según ha señalado el propio Comité. Por parte de Sanidad, la ministra Mónica García se ha dirigido en varias ocasiones a las organizaciones sindicales a través de declaraciones a los medios y se ha tratado de "encauzar el conflicto" con un "acuerdo" con el Foro de la Profesión Médica el pasado 4 de marzo.



En una carta al Comité, que comunicó su intención de mantener la huelga si el ministerio no se reunía directamente con sus miembros, García afirma que el acuerdo con el Foro contaba "con conocimiento y participación" de estas organizaciones y "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que provocan el malestar de los médicos.



Sin embargo, el Comité de Huelga asegura en su respuesta que dicho acuerdo "no existe", sino que se trata de una "propuesta" y que, en todo caso, si se hubiera firmado, "carecería de valor jurídico", ya que el Foro de la Profesión Médica no tiene competencias en materia de negociación laboral, que solo puede establecerse con el Comité.



De este modo, los sindicatos médicos retomarán sus movilizaciones para demandar un texto propio que reconozca "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de los profesionales médicos y facultativos. Sanidad rechaza esta norma porque "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).



El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del SNS, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.