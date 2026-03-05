El Ministerio de Sanidad ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica con el objetivo de evitar la huelga de médicos contra el Estatuto Marco, convocada por seis sindicatos durante una semana al mes hasta junio. Sin embargo, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha respondido confirmando que la convocatoria de huelga se mantiene.

En un comunicado, el Ministerio que dirige Mónica García explica los detalles de este acuerdo, afirmando que el texto acordado da cauce a reivindicaciones del colectivo de facultativos, entre ellas, una clasificación profesional nueva, una interlocución directa para tratar sus asuntos laborales, la jubilación anticipada y una mejora de la retribución de las guardias.

El CESM forma parte del Foro con el que el Gobierno ha llegado al acuerdo, junto con la Organización Médica Colegial (OMC), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). Todas estas organizaciones han apoyado las reivindicaciones de los sindicatos médicos que han convocado los paros.

A pesar del acuerdo, la confederación de sindicatos médicos ha querido confirmar que, por el momento, se mantiene la convocatoria de huelga. Ha querido recordar que las movilizaciones fijadas para los próximos meses son competencia del Comité de Huelga, por lo que entiende que "la única manera de desbloquear el conflicto actual es convocar de manera formal una reunión con todos los miembros" que forman el mismo.

Acuerdo sin participación del SME

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) también ha afirmado que continuarán con las convocatorias de huelga. Fuentes del SME aseguran que el escenario hoy "es el mismo que ayer" y han puesto de manifiesto que ninguna representación del SME ha tomado parte en la negociación que ha dado lugar al acuerdo anunciado por el Ministerio.

Por tanto, se mantienen todas las movilizaciones convocadas. Las próximas fechas de la huelga de médicos son: del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Mientras, el texto de reforma del Estatuto Marco que Sanidad firmó con los sindicatos generalistas (SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF) continúa su tramitación en el Parlamento.