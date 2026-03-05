Osasun Ministerioak akordioa lortu du Medikuen Foroarekin, baina greba deialdiak bere horretan dirau
Ministerioak argitaratutako oharraren arabera, akordioak medikuen aldarrikapenei bide ematen die; lan-kontuetarako elkarrizketa zuzena izatea eta guardien ordainsaria hobetzea adostu dute. Medikuen sindikatuen konfederazioaren arabera, ordea, gatazka desblokeatzeko modu bakarra Greba Batzordeko kide guztiekin bilera formala deitzea da.
Osasun Ministerioak iragarri du akordioa lortu duela Medikuntzako Foroarekin, medikuek Estatutu Markoaren aurka deitutako greba saihesteko helburuarekin. Medikuak biltzen dituzten sei sindikatuk ekainera arte hilero aste betez gelditzeko deialdiak egin zituzten eta Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioak (CESM) greba-deialdiak bere horretan jarraitzen duela baieztatu du.
Monica Garciak zuzentzen duen Ministerioak ohar bidez eman du akordioaren xehetasunak. Horren arabera, adostu duten testuaren edukiak medikuen aldarrikapenei bide ematen die. Besteak beste, lanbide-sailkapen berria, lan-arloko gaiak lantzeko zuzeneko kontaktua izatea, erretiro aurreratua eta guardien ordainsaria hobetzea adostu dute.
CESM konfederazioa Gobernuak akordioa lortu duen Foroko kide da, Elkargoko Mediku Erakundearekin (MME), Espainiako Mediku Elkarte Zientifikoen Federazioarekin (FACME), Medikuntza Fakultateetako Dekanoen Konferentzia Nazionalarekin eta Medikuntzako Ikasleen Estatuko Kontseiluarekin (CEEM) batera. Erakunde horiek guztiek lanuzteak deitu dituzten medikuen sindikatuen aldarrikapenak babestu dituzte.
Akordioa gorabehera, konfederazioak baieztatu du, oraingoz, greba-deialdiak bere horretan jarraitzen duela. Datozen hilabeteetarako ezarritako mobilizazioak Greba Batzordearen eskumena direla gogorarazi nahi izan du, eta, beraz, "egungo gatazka desblokeatzeko modu bakarra batzorde hori osatzen duten kide guztiekin bilera formala deitzea" dela uste du.
SMEren ordezkaririk gabeko akordioa
Euskadiko Sendagileen Sindikatuak (SME) ere greba deialdiekin jarraituko dutela adierazi du. SMEko iturrien arabera, gaurko egoera "atzoko bera da", eta agerian utzi dute euren ordezkariek ez dutela parte hartu Ministerioak iragarritako akordioa ekarri duen negoziazioan.
Beraz, momentuz, deitutako mobilizazio guztiak mantenduko dira. Medikuen grebaren hurrengo datak honako hauek dira: martxoaren 16tik 20ra, apirilaren 27tik 30era, maiatzaren 18tik 22ra eta ekainaren 15etik 19ra.
Bitartean, Osasun Ministerioak SATSE-FSES, CC.OO., UGT eta CSIF sindikatuekin hitzartutako Estatutu Markoaren erreformaren tramitazioa aurrera doa Espainiako Parlamentuan.
