Producto Interior Bruto
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PIB de de Euskadi registra un incremento anual del 2,2 % en el primer trimestre y sube un 0,5 % respecto al anterior

La economía vasca mantiene el ritmo de crecimiento en el arranque de 2026, impulsada por la construcción y los servicios.
eraikuntza construccion trabajo lana empleo enplegua
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi registró un crecimiento del 2,2 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, y avanzó un 0,5 % respecto al trimestre precedente.

El empleo también evolucionó al alza, con un incremento interanual del 1,3 % y del 0,2 % respecto al último trimestre de 2025, según las estimaciones del Avance de las cuentas económicas trimestrales elaboradas por el Eustat.

En un comunicado, el instituto estadístico vasco subraya que la información coyuntural disponible en el momento de elaborar este avance apunta a que el crecimiento del primer trimestre se apoya especialmente en el buen comportamiento de la construcción y de los servicios.

En términos de empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el aumento interanual del 1,3 % se traduce en la creación de alrededor de 12 000 empleos.

De cara al calendario estadístico, el próximo 5 de junio el Eustat publicará las estimaciones desagregadas del PIB y del empleo correspondientes al primer trimestre de 2026, una vez incorporada la información económica coyuntural aún no disponible en este avance.

Comunidad Autonóma Vasca Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco ve “cierta comodidad” en la negociación sanitaria y teme consecuencias asistenciales

El consejero de Salud, Alberto Martínez, advierte de las dificultades que genera la situación para pacientes y ciudadanía, y reclama mayor responsabilidad a las partes implicadas. Ha reconocido que no dispone de información ni forma parte activa de la negociación sanitaria en curso, una situación que, según ha advertido, está generando incertidumbre y dificultades tanto para los pacientes como para el sistema asistencial. Martínez ha trasladado esta preocupación en el Consejo Interterritorial y ha apelado a la responsabilidad de las partes implicadas.
La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Justicia rechaza que un médico gazatí se persone como acusación particular contra Sidenor y declara nulos los registros de Basauri

Tras retirar la acusación particular, no podrá investigarse a José Antonio Jainaga y otros dos directivos por complicidad en los delitos de genocidio y lesa humanidad. La investigación contra la empresa siderúrgica está abierta en la Audiencia Nacional por la exportación de acero a una empresa israelí y su posible uso en la fabricación de armamento.

Cargar más
Publicidad
X