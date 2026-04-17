El PIB de de Euskadi registra un incremento anual del 2,2 % en el primer trimestre y sube un 0,5 % respecto al anterior

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi registró un crecimiento del 2,2 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, y avanzó un 0,5 % respecto al trimestre precedente.

El empleo también evolucionó al alza, con un incremento interanual del 1,3 % y del 0,2 % respecto al último trimestre de 2025, según las estimaciones del Avance de las cuentas económicas trimestrales elaboradas por el Eustat.

En un comunicado, el instituto estadístico vasco subraya que la información coyuntural disponible en el momento de elaborar este avance apunta a que el crecimiento del primer trimestre se apoya especialmente en el buen comportamiento de la construcción y de los servicios.

En términos de empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el aumento interanual del 1,3 % se traduce en la creación de alrededor de 12 000 empleos.

De cara al calendario estadístico, el próximo 5 de junio el Eustat publicará las estimaciones desagregadas del PIB y del empleo correspondientes al primer trimestre de 2026, una vez incorporada la información económica coyuntural aún no disponible en este avance.