Euskadiko BPGk urteko % 2,2ko hazkundea izan du lehen hiruhilekoan, eta % 0,5 igo da aurrekoaren aldean

Euskal ekonomiak hazkunde-erritmoari eutsi dio 2026an, eraikuntzak eta zerbitzuek bultzatuta.
Agentziak | EITB

Euskadiko Barne Produktu Gordinak (BPG) % 2,2ko hazkundea izan zuen 2026ko lehen hiruhilekoan, aurreko urteko aldi beraren aldean, eta % 0,5 egin zuen gora aurreko hiruhilekoaren aldean.

Enpleguak ere goranzko bilakaera izan zuen, urte batetik bestera % 1,3 eta % 0,2 hazi baitzen 2025eko azken hiruhilekoaren aldean, Eustatek egindako hiruhilekoko kontu ekonomikoen aurrerapenaren arabera.

Euskal estatistika institutuak ohar batean azpimarratu duenez, aurrerapen hori egiteko unean eskura dagoen koiunturazko informazioaren arabera, lehen hiruhilekoko hazkundea eraikuntzaren eta zerbitzuen portaera onean oinarritzen da bereziki.

Enpleguari dagokionez, lanaldi osoko lanpostu baliokideetan neurtuta, % 1,3ko urte arteko hazkundea 12.000 enplegu inguru sortzea izan da.

Estatistika-egutegiari begira, Eustatek ekainaren 5ean argitaratuko ditu 2026ko lehen hiruhilekoari dagozkion BPGaren eta enpleguaren zenbatespen banakatuak, aurrerapen honetan oraindik eskuragarri ez dagoen koiunturazko informazio ekonomikoa sartu ondoren.

