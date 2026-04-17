Euskadiko BPGk urteko % 2,2ko hazkundea izan du lehen hiruhilekoan, eta % 0,5 igo da aurrekoaren aldean
Euskadiko Barne Produktu Gordinak (BPG) % 2,2ko hazkundea izan zuen 2026ko lehen hiruhilekoan, aurreko urteko aldi beraren aldean, eta % 0,5 egin zuen gora aurreko hiruhilekoaren aldean.
Enpleguak ere goranzko bilakaera izan zuen, urte batetik bestera % 1,3 eta % 0,2 hazi baitzen 2025eko azken hiruhilekoaren aldean, Eustatek egindako hiruhilekoko kontu ekonomikoen aurrerapenaren arabera.
Euskal estatistika institutuak ohar batean azpimarratu duenez, aurrerapen hori egiteko unean eskura dagoen koiunturazko informazioaren arabera, lehen hiruhilekoko hazkundea eraikuntzaren eta zerbitzuen portaera onean oinarritzen da bereziki.
Enpleguari dagokionez, lanaldi osoko lanpostu baliokideetan neurtuta, % 1,3ko urte arteko hazkundea 12.000 enplegu inguru sortzea izan da.
Estatistika-egutegiari begira, Eustatek ekainaren 5ean argitaratuko ditu 2026ko lehen hiruhilekoari dagozkion BPGaren eta enpleguaren zenbatespen banakatuak, aurrerapen honetan oraindik eskuragarri ez dagoen koiunturazko informazio ekonomikoa sartu ondoren.
Eusko Jaurlaritzak "nolabaiteko erosotasuna" ikusten du osasun arloko negoziazioan, eta asistentzian izan dezakeen ondorioen beldur da
Alberto Martínez Osasun sailburuak egoerak paziente eta herritarrentzat sortzen dituen zailtasunez ohartarazi du, eta erantzukizun handiagoa eskatu die inplikatutako aldeei. Onartu du ez duela informaziorik eta ez dela parte hartzen abian dagoen negoziazioan, eta, ohartarazi duenez, egoera hori ziurgabetasuna eta zailtasunak sortzen ari da pazienteentzat eta asistentzia-sistemarentzat. Martinezek kezka hori helarazi du Lurralde arteko Kontseiluan, eta inplikatutako alderdien erantzukizuna eskatu du.
Medikuek beste urrats bat eman dute beren aldarrikapenetan, eta aparteko orduak egiteari uzten hasi dira zenbait
Osakidetzako eta Osasunbideko medikuak beren nagusiei jakinarazten ari zaizkie ez dituztela egingo medikuek arratsaldez egiten dituzten eta itxaron-zerrendak murrizten laguntzen duten borondatezko aparteko orduak, "peonadak" izenekoak. Horrek, besteak beste, arratsaldean egiten diren kirurgiak murriztea ekarriko du.
Sindikatuek eta Jaurlaritzak talka egin dute Tubos Reunidosen etorkizunaren inguruan, argitasun faltagatik
LAB eta ESK sindikatuek Eusko Jaurlaritzaren zeregin aktiboagoa eskatu dute, eta enplegu industrialaren defentsan irmo jardutea eta abian dauden negoziazioen gardentasun handiagoa eskatu diote. Jaurlaritzak berretsi du pilatutako zor handia dela Tubos Reunidosen arazo nagusia.
Energia Agentziak ohartarazi du Europak hegazkinentzako erregai eskasia izan dezakeela sei astean
Ekialde Hurbiletik zetorren hornidura Europako hegazkinetarako erregai-inportazio garbien % 75 zen orain arte.
Babes zabala jaso du osasun publikoaren aldeko plataformek larunbaterako deitutako protestak
60 taldek baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin. Manifestazioak 12:00etan abiatuko dira Bilbon (Jesusen Bihotza plazatik) eta Gasteizen (Bilbo plazatik), eta 17:00etan, Donostian (Boulevardetik).
Lan Ikuskaritzak ondorioztatu du Tubos Reunidoseko enplegu-erregulazioko espedienteak legea betetzen duela eta arrazoi ekonomikoak daudela
Espedienteak 240 langileri eragiten die: 177, Amurrioko lantegian, eta 63, Trapagaranen.
Etxeko hegaztien konfinamendua kendu dute, hegazti gripearen egoerak hobera egin baitu
Neurria 2025eko azarotik zegoen indarrean, eta bertan behera utzi da, kasurik ez dagoela egiaztatu baitute, eta tenperaturak gora egin duela ikusita.
Metroko bi zaintzailek salatu dute eraso "bortitza" jasan zutela Urdulizen
CCOO sindikatuak Metro Bilbaori eta enpresa esleipendunari eskatu die langileei baliabide egokiak emateko, "muturreko indarkeria" egoerei aurre egin ahal izateko.
Justiziak ez du onartu mediku gazatar bat Sidenorren aurkako akusazio partikular gisa aurkeztea, eta ez ditu kontuan hartuko Basauriko erregistroak
Akusazio partikularra erretiratu ostean, ezin izango dira Jose Antonio Jainaga eta beste bi zuzendari ikertu genozidio eta gizateriaren aurkako delituen konplize gisa. Siderurgia-enpresaren aurkako ikerketa zabalik dago Auzitegi Nazionalean, altzairua Israelgo enpresa batera esportatzeagatik, eta hori, ustez, armamentua fabrikatzeko erabiltzeagatik.