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El precio del crudo Brent supera los 105 dólares

Antes del ataque de EE. UU. e Israel sobre Irán, el barril de crudo costaba 72 dólares. El presidente estadounidense ha advertido que a la OTAN le depara un "muy mal futuro", si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz.

SKOPJE (Republic of North Macedonia), 09/03/2026.- Motorists queue at a gas station in Skopje, North Macedonia, 09 March 2026. After the Regulatory Commission announced an increase in petrol and diesel prices at gas stations, people rushed to fill the tanks of their vehicles. The price of diesel rose by 20 Euro cents, creating queues at gas stations. Diesel sales are limited to 2,000 denars (around 35 Euros) per vehicle. Fueled by the escalating conflict in the Middle East, the international oil benchmark, Brent Crude, surged past 100 US dollars per barrel on 09 March 2026. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
Un hombre reposta en una gasolinera. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Brent petrolio gordinaren prezioa 105 dolarretik gorakoa da
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EITB

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El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2 % a las 8.22 horas y cotizaba por encima de los 105 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 1,7 %, hasta los 98,57 dólares por barril.

Este lunes, el precio del Brent ha llegado a cotizar por encima de la cota de los 106 dólares, pero después ha moderado su escalada hasta los 105 dólares. No obstante, ya está muy cerca de volver a superar los 106 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército iraní como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha considerado el mandatario norteamericano en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times' en la que ha apuntado a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona. Por todo ello, ha asegurado, "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo".

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