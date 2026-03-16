Petrolioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Brent petrolio gordinaren prezioak 105 dolarren langa gainditu du

Iranen aurka AEBk eta Israelek egindako erasoaren aurretik, petrolio upelak 72 dolar balio zituen. Aliatuek Ormuzeko itsasartea berriz irekitzen laguntzen ez badute, NATOk "etorkizun txarra" izango duela ohartarazi du AEBko presidenteak.

SKOPJE (Republic of North Macedonia), 09/03/2026.- Motorists queue at a gas station in Skopje, North Macedonia, 09 March 2026. After the Regulatory Commission announced an increase in petrol and diesel prices at gas stations, people rushed to fill the tanks of their vehicles. The price of diesel rose by 20 Euro cents, creating queues at gas stations. Diesel sales are limited to 2,000 denars (around 35 Euros) per vehicle. Fueled by the escalating conflict in the Middle East, the international oil benchmark, Brent Crude, surged past 100 US dollars per barrel on 09 March 2026. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
Gizon bat gasolindegi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Europan errefrentziazkoa den Brent petrolioaren prezioa % 2 baino gehiago igo da astelehen honetako 08:22an, eta 105 dolarretik gora kotizatu du Europan Burtsak ireki baino lehen, AEBek eta Israelek Irani eraso aurretik zuten 72 dolarren langatik oso gora.

Bestalde, AEBetan erreferentzia den West Texas Intermediate (WTI) petrolio upela % 1,7 igo da, 98,57 dolarreraino upeleko.

Astelehen honetan, Brentaren prezioa 106 dolarretik gora kotizatu du, baina ondoren 105 dolarrera jaitsi da. Hala ere, 106 dolarretik oso gertu dago.

Donald Trump AEBko presidenteak igande honetan ohartarazi duenez, Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundeari (NATO) "oso etorkizun txarra" ekarriko dio aliatuek Ormuzeko itsasartea berriz irekitzen laguntzen ez badute. Izan ere, nazioarteko petrolio merkataritzaren gune estrategikoa da, eta Irango Armadak blokeatuta dauka, Washingtonek eta Israelek Iranen aurka otsailaren 28an egindako erasoaldiari erantzuteko.

"Itsasarteari etekina ateratzen diotenek han ezer txarrik ez gertatzea bermatzen laguntzea logikoa da", esan du agintari estatubatuarrak 'Financial Times' egunkari britainiarrean egindako elkarrizketa batean. Horregatik guztiagatik, horien "erantzunik ez badago" edo erantzuna "negatiboa" bada, NATOren etorkizuna "oso txarra" izango da.

Gasolindegien jabeek zergak jaistea eskatu dute gasolina merkatzeko
Trumpek nazioarteko itsas misio bat proposatu du Ormuzeko itsasartea berriro irekitzeko
Erregaiak Petrolio Ameriketako Estatu Batuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración, frente a la sede del Gobierno Vasco, a 13 de febrero de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). La concentración ha sido convocada por el comité de empresa de Tubos Reunidos Amurrio contra el ERE planteado por la dirección. Iñaki Berasaluce / Europa Press 13/2/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ELAren arabera, Trapagarango Tubos Reunidoseko delegatuek "jada ez dute sindikatua ordezkatzen"

Amurrioko eta Trapagarango lantegietan ordezkaritza duten sindikatuek erreakzio ezberdinak izan dituzte enplegu-erregulazoko espedientea atzera bota ondoren. ELA eta LAB langileekin harro agertu dira, eta borrokan jarraitzen dutela adierazi dute, "enplegua defendatuz". CCOO sindikatuaren hitzetan, "ziurgabetasuna" zabaldu da, eta UGTren esanetan, berriz, euren delegatuek "era kontsekuentean" jokatu dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X