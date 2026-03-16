Brent petrolio gordinaren prezioak 105 dolarren langa gainditu du
Iranen aurka AEBk eta Israelek egindako erasoaren aurretik, petrolio upelak 72 dolar balio zituen. Aliatuek Ormuzeko itsasartea berriz irekitzen laguntzen ez badute, NATOk "etorkizun txarra" izango duela ohartarazi du AEBko presidenteak.
Europan errefrentziazkoa den Brent petrolioaren prezioa % 2 baino gehiago igo da astelehen honetako 08:22an, eta 105 dolarretik gora kotizatu du Europan Burtsak ireki baino lehen, AEBek eta Israelek Irani eraso aurretik zuten 72 dolarren langatik oso gora.
Bestalde, AEBetan erreferentzia den West Texas Intermediate (WTI) petrolio upela % 1,7 igo da, 98,57 dolarreraino upeleko.
Astelehen honetan, Brentaren prezioa 106 dolarretik gora kotizatu du, baina ondoren 105 dolarrera jaitsi da. Hala ere, 106 dolarretik oso gertu dago.
Donald Trump AEBko presidenteak igande honetan ohartarazi duenez, Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundeari (NATO) "oso etorkizun txarra" ekarriko dio aliatuek Ormuzeko itsasartea berriz irekitzen laguntzen ez badute. Izan ere, nazioarteko petrolio merkataritzaren gune estrategikoa da, eta Irango Armadak blokeatuta dauka, Washingtonek eta Israelek Iranen aurka otsailaren 28an egindako erasoaldiari erantzuteko.
"Itsasarteari etekina ateratzen diotenek han ezer txarrik ez gertatzea bermatzen laguntzea logikoa da", esan du agintari estatubatuarrak 'Financial Times' egunkari britainiarrean egindako elkarrizketa batean. Horregatik guztiagatik, horien "erantzunik ez badago" edo erantzuna "negatiboa" bada, NATOren etorkizuna "oso txarra" izango da.
Zure interesekoa izan daiteke
