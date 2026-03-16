HUELGA GENERAL
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Lakuntza asegura que la sociedad "comparte" el motivo de la huelga y cuenta con el apoyo de la clase trabajadora

Mitxel Lakuntza ELA
18:00 - 20:00
Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, hoy, en Euskadi Irratia
Euskaraz irakurri: Greba orokorraren aldarria gizartean "konpartitzen" dela eta langilegoaren babesa duela adierazi du Mitxel Lakuntzak
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EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha explicado que los sindicatos han tenido que recurrir a la huelga porque el Parlamento Vasco ha cerrado la puerta a la iniciativa legislativa popular (ILP)y la patronal Confebask ha rechazado negociar un SMI propio. 

Sindicato Ela Huelgas Titulares de Hoy Economía

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