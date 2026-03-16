Protesta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El personal médico vasco pide que se atienda a sus reivindicaciones con "hechos"

huelga médicos Cruces
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAEko medikuek beren aldarrikapenei "egitateekin" erantzuteko eskatu dute
author image

EITB

Última actualización

Cientos de profesionales de la medicina han reclamado este lunes que se atienda a sus reivindicaciones con "hechos" durante las manifestaciones celebradas en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y se han mostrado convencidos de que lograrán sus objetivos "cueste lo que cueste".

Personal médico Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X