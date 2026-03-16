Antes del ataque de EE. UU. e Israel sobre Irán, el barril de crudo costaba 72 dólares. Además, el precio del gas natural sube más del 2 % y supera los 52 euros por megavatio hora. El presidente estadounidense ha advertido que a la OTAN le depara un "muy mal futuro", si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz.