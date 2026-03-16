El personal médico vasco pide que se atienda a sus reivindicaciones con "hechos"
Cientos de profesionales de la medicina han reclamado este lunes que se atienda a sus reivindicaciones con "hechos" durante las manifestaciones celebradas en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y se han mostrado convencidos de que lograrán sus objetivos "cueste lo que cueste".
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Tubos Reunidos logra las 301 salidas voluntarias que contemplaba en el ERE
La empresa dio de plazo hasta hoy, lunes, a las 15:00 para acogerse voluntariamente a estas bajas incentivadas. Destaca que este objetivo era un paso necesario para lograr el plan de viabilidad.
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Servicios mínimos establecidos en Hego Euskal Herria para la huelga de este martes
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EH Bildu propone impuestos para las energéticas y para las empresas con grandes beneficios para paliar "las consecuencias de la guerra"
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La campaña de la renta en Álava se realizará del 7 de abril al 25 de junio
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En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha explicado que los sindicatos han tenido que recurrir a la huelga porque el Parlamento Vasco ha cerrado la puerta a la iniciativa legislativa popular (ILP)y la patronal Confebask ha rechazado negociar un SMI propio.
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Antes del ataque de EE. UU. e Israel sobre Irán, el barril de crudo costaba 72 dólares. Además, el precio del gas natural sube más del 2 % y supera los 52 euros por megavatio hora. El presidente estadounidense ha advertido que a la OTAN le depara un "muy mal futuro", si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz.