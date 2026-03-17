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Las personas que cobran el salario mínimo actual aseguran que no es suficiente para poder vivir con dignidad

SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Un piquete informativo recorre el centro de San Sebastián durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta
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En cuidados y limpieza; hostelería y turismo; comercios, logística y agricultura... En estos sectores suele ser habitual tomar como referencia el salario mínimo interprofesional para establecer las retribuciones. Los trabajadores y las trabajadoras denuncian que con lo que reciben no se puede vivir y consideran imprescindible subir a 1500 euros para poder vivir con dignidad.

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Los sindicatos que han convocado el paro general, ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, hablan de "producción parada en muchas grandes empresas" y el "amplio seguimiento" se ha extendido a otros sectores como educación y servicios públicos. En este sentido, el Departamento de Educación ha cifrado en el 49 % el seguimiento en los centros públicos. Piquetes han cortado el tráfico en la N-1 a su paso por Andoain, los accesos a Bilbao o la autovía de Sakana, y se han vivido momentos de tensión en la Gran Vía. 

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