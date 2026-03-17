Los sindicatos que han convocado el paro general, ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, hablan de "producción parada en muchas grandes empresas" y el "amplio seguimiento" se ha extendido a otros sectores como educación y servicios públicos. En este sentido, el Departamento de Educación ha cifrado en el 49 % el seguimiento en los centros públicos. Piquetes han cortado el tráfico en la N-1 a su paso por Andoain, los accesos a Bilbao o la autovía de Sakana, y se han vivido momentos de tensión en la Gran Vía.