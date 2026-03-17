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Manifestación del personal médico frente al Hospital Donostia en demanda de un estatuto y SMI propio

SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Médicos se han manifestado este martes frente al Hospital Donostia durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Medikuen manifestazioa Donostia Ospitalearen aurrean, estatutu bat eta LGS propioa eskatzeko
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Convocados por el Sindicato Médico de Euskadi, se han adherido a las reivindicaciones de esta jornada de huelga general de los sindicatos mayoritarios vascos. El personal médico inició este lunes su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio. 

Personal médico Huelgas Gipuzkoa Hospital Donostia Economía

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La jornada de huelga general se hace notar en las capitales con manifestaciones a favor de un SMI propio

Los sindicatos que han convocado el paro general, ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, hablan de "producción parada en muchas grandes empresas" y el "amplio seguimiento" se ha extendido a otros sectores como educación y servicios públicos. En este sentido, el Departamento de Educación ha cifrado en el 49 % el seguimiento en los centros públicos. Piquetes han cortado el tráfico en la N-1 a su paso por Andoain, los accesos a Bilbao o la autovía de Sakana, y se han vivido momentos de tensión en la Gran Vía. 

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