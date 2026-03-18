NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Consejo Económico y Social de Navarra analiza medidas ante la situación generada por la guerra de Irán

El Gobierno de Navarra ha adelantado que permanecerá "atento" a las medidas que se adopten en el Consejo de Ministros para ver su posible "aplicación o traslación a Navarra".
reunión Consejo Económico y Social (CES) de Navarra EFE

Reunión de hoy del Consejo Económico y Social (CES) de Navarra. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak Irango gerraren ondorioei aurre egiteko neurriak aztertuko ditu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo Económico y Social (CES) de Navarra celebra este miércoles una reunión extraordinaria para analizar las posibles medidas ante la situación generada por la guerra de Irán.

La presidenta de Navarra, María Chivite, participa junto al consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, en la reunión que tiene como finalidad analizar los impactos de ese conflicto en el plano económico y social de la Comunidad Foral.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero Arasti quien ha subrayado que la actitud del Ejecutivo es "de escucha y reflexión sobre cuáles deberían ser los caminos más adecuados para afrontar las consecuencias de este conflicto en el tejido productivo y social.

Algunas de esas consecuencias, ha apuntado, ya se han empezado a notar y han comenzado afectar a sectores productivos importantes, ha indicado Arasti, quien ha insistido en que antes de adoptar medidas concretas es preciso conocer las que el Gobierno de España tiene previsto plantear el próximo viernes. Estarán "muy atentos" a las medidas que se adopten en el Consejo de Ministros para ver su posible "aplicación o traslación a Navarra".

No obstante, ha subrayado, el Ejecutivo Foral ha querido tomar la iniciativa y escuchar a los principales agentes sociales y económicos de la Comunidad Foral para tratar de avanzar en "cauces de actuación comunes".

Gobierno de Navarra Titulares de Hoy Política Economía

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera. Eurowings Alemaniako konpainiak Bilbo (Bizkaia) eta Hanburgo (Alemania) lotuko ditu zuzeneko hegaldiekin ekainaren 2tik aurrera. Asteko bi hegaldietako maiztasuna izango ditu, astearte eta igandeetan hain zuzen. Honela, Lufthansaren kostu txikiko eskumendekoak hiru norako izango ditu Bilbotik: Hanburgo, Stuttgart eta Dusseldorf, hirurak Alemanian. 07/9/2011
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Huelga del personal de asistencia en tierra de Groundforce del Aeropuerto de Bilbao durante Semana Santa

Los paros por franjas horarias comenzarán el 27 de marzo y afectarían al miércoles 1 de abril, el 3 de abril (Viernes Santo) y el 6 de abril (Lunes de Pascua). La plantilla reclama que se aplique el diferencial del IPC y el mantenimiento de su poder adquisitivo. Es una convocatoria de huelga a nivel estatal que afectaría todo los aeropuertos del Estado donde opera esta empresa de handling.
garbiñe aranburu (LAB) eta mitxel lakuntza (ELA), irratian eskainitako elkarrizketan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ELA y LAB creen que la clase trabajadora y la fuerza sindical han salido "reforzadas" y están hoy "más cerca de conseguir el objetivo"

Los sindicatos han calificado la Huelga General de una "demostración de solidaridad de clase". Insisten en que la lucha continúa y que están a abiertas vías de diálogo tanto con la patronal como en el Congreso de Diputados de Madrid, y piden al Gobierno Vasco y, en especial, al PNV que aclare su postura "contradictoria". 

SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Un piquete informativo recorre el centro de San Sebastián durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las personas que cobran el salario mínimo actual aseguran que no es suficiente para poder vivir con dignidad

En cuidados y limpieza; hostelería y turismo; comercios, logística y agricultura... En estos sectores suele ser habitual tomar como referencia el salario mínimo interprofesional para establecer las retribuciones. Los trabajadores y las trabajadoras denuncian que con lo que reciben no se puede vivir y consideran imprescindible subir a 1500 euros para poder vivir con dignidad.
Cargar más
Publicidad
X