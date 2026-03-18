El Consejo Económico y Social (CES) de Navarra celebra este miércoles una reunión extraordinaria para analizar las posibles medidas ante la situación generada por la guerra de Irán.

La presidenta de Navarra, María Chivite, participa junto al consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, en la reunión que tiene como finalidad analizar los impactos de ese conflicto en el plano económico y social de la Comunidad Foral.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero Arasti quien ha subrayado que la actitud del Ejecutivo es "de escucha y reflexión sobre cuáles deberían ser los caminos más adecuados para afrontar las consecuencias de este conflicto en el tejido productivo y social.

Algunas de esas consecuencias, ha apuntado, ya se han empezado a notar y han comenzado afectar a sectores productivos importantes, ha indicado Arasti, quien ha insistido en que antes de adoptar medidas concretas es preciso conocer las que el Gobierno de España tiene previsto plantear el próximo viernes. Estarán "muy atentos" a las medidas que se adopten en el Consejo de Ministros para ver su posible "aplicación o traslación a Navarra".

No obstante, ha subrayado, el Ejecutivo Foral ha querido tomar la iniciativa y escuchar a los principales agentes sociales y económicos de la Comunidad Foral para tratar de avanzar en "cauces de actuación comunes".