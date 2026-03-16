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El Gobierno de España presentará esta semana las medidas contra el alza de precios de la energía

La ministra Aegesen adelanta que se trata de "un plan de respuesta integral" y que están trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.
Sara Aegesen, en el Consejo de Ministros de Energía, esta mañana en Bruselas. Foto: @mitecogob.
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak aste honetan aurkeztuko ditu energiaren prezioen igoeraren aurkako neurriak
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de España presentará "a lo largo de esta semana" un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, ha dicho hoy la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (...) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", ha explicado Aagesen a su llegada a un Consejo de Ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.

Ha agregado que el Gobierno español está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto sobre los precios de la energía como consecuencia del conflicto abierto en Oriente Próximo tras el ataque de EE.UU. e Israel sobre Irán.

Energía Gobierno de España Oriente Próximo Política

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