El Gobierno de España presentará esta semana las medidas contra el alza de precios de la energía
El Gobierno de España presentará "a lo largo de esta semana" un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, ha dicho hoy la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
"Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (...) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", ha explicado Aagesen a su llegada a un Consejo de Ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.
Ha agregado que el Gobierno español está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto sobre los precios de la energía como consecuencia del conflicto abierto en Oriente Próximo tras el ataque de EE.UU. e Israel sobre Irán.
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